Contrairement à l’E3, la Gamescom 2020 aura lieu, mais sera exclusivement numérique

Aucune nouvelle date de programmation n’a encore été annoncée, mais nous aurons bientôt des nouvelles.

Quelques heures avant la rédaction de ces lignes, nous avons ramassé un article expliquant que l’Allemagne a prolongé l’interdiction pour célébrer grands événements et réunions jusqu’au 31 août comme mesure préventive pour arrêter l’expansion du coronavirus, mettant en danger la GamesCom 2020; l’un des rares événements dont la date de programmation est restée intacte (25-29 août). Maintenant, ses dirigeants ont publié une déclaration à ce sujet expliquant comment ils s’adapteront à cette situation.

Nous connaîtrons bientôt la date et les détails du problème “Bien que tous les détails ne soient pas encore connus, l’interdiction nationale des événements majeurs jusqu’à la fin août aura également un impact sur la planification de la GamesCom 2020. D’autre part: la GamesCom 2020 aura lieu en format numérique! Nous vous proposerons bientôt plus d’informations à ce sujet “, conclut le post Twitter.

Compte tenu de la rigueur avec laquelle le pandémie, l’autre alternative pour célébrer la foire de Cologne était de l’avoir plus tard, quand elle était considérée comme sûre. Dans l’ensemble, la “petite soeur de l’E3” a déjà plus de chance que son parent américain, puisque l’ESA a déjà confirmé qu’il n’y aura pas d’E3 2020 en personne ou en numérique faute de soutien.

Pendant ce temps, des entreprises comme Microsoft, Ubisoft ou Square Enix, pour n’en nommer que quelques-unes, préparent leurs propres événements numériques pour le milieu de l’été, et cela ne devrait pas prendre plusieurs semaines pour commencer à voir les détails à ce sujet. L’E3 2021, quant à lui, promet d’être célébré avec style avec un style renouvelé, donc en tout cas, nous parlons d’annulations ponctuelles qui ne devraient pas affecter beaucoup les futures éditions de chaque événement.

