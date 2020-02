Contre les prévisions, Shenmue III a réalisé de bonnes ventes

Il y a des moments où le facteur de nostalgie pèse tellement qu’il est capable de faire bouger les choses, comme dans le cas de Shenmue III, une livraison que beaucoup pensaient impossible, étant donné l’histoire tragique de Dreamcast. Cependant, Yu Suzuki, son studio Ys Net et Deep Silver, soutenu par les contributions des fans, ont fait le troisième opus avoir la sortie attendue et juste au moment où l’on pensait que les ventes avaient mal tourné, il semble que ce ne soit pas le cas.

Lors du récent rapport financier d’Embracer Group (via GamingBolt), le propriétaire de Deep Silver, Lars Wingefors, directeur général, a parlé de la performance commerciale de Shenmue III qui, avant cette présentation, était considérée négativement avant, pour ainsi dire des rapports, ils étaient inférieurs aux attentes. À cet égard, le gestionnaire a défini comme «bonne» la performance de Shenmue III sur le marché, bien qu’il n’ait pas révélé de chiffres.

Dans le même temps, Wingefors a reconnu que le défi commercial de Shenmue III n’était pas simple, en particulier pour sa qualité de jeu de niche, il n’a donc jamais été considéré comme un produit pour les masses: “Shenmue III est une IP et un produit que j’aime et je pense qu’il a été financièrement bon pour moi; je suis content que les fans soient heureux, mais je pense que c’est un défi de voir cela comme un produit de marché de masse. C’est un jeu de niche et c’est le commentaire que Je voudrais y faire. “

Shenmue III est disponible sur PS4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au troisième opus de cette franchise qui est né dans la dernière console SEGA.

