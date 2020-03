Control and Death Stranding en tête des nominations aux BAFTA Game Awards 2020

Les nominations sont terminées pour les British Academy Games Awards avec Remedy’s Control et Death Stranding en tête avec des hochements de tête dans 11 catégories.

Il s’agit du nombre le plus élevé de jeux enregistrés depuis le début de la remise des prix en 2004. Les deux sont nominés dans les catégories Animation, Réalisation artistique, Réalisation audio, Meilleur jeu, Musique, Propriété originale, Réalisation technique et Interprète dans un rôle de premier plan et Catégories de rôles de soutien.

Cela fait suite au créateur du Death Stranding Hideo Kojima qui a été nommé récipiendaire du prix BAFTA Fellowship cette année.

Disco Elysium de ZA / UM a été nominé dans sept catégories, tandis que Call of Duty; Modern Warfare, Life is Strange et The Outer Wilds ont fait un signe de tête en cinq. Knights and Bikes et Untitled Goose Game sont nommés dans quatre catégories chacun, tandis que Wattam apparaît dans trois.

Il y a également quatre nouvelles catégories au salon cette année. L’animation et la réalisation technique sont du côté le plus technique des choses, tandis que l’interprète dans un rôle principal et l’interprète dans un rôle de soutien parlent du côté plus artistique du biz.

La liste complète des nominés peut être trouvée ici.

Nous avons rattrapé les gagnants des BAFTA Game Awards de l’année dernière après qu’ils soient sortis de la scène avec leurs prix. Vous pouvez consulter ces interviews ici.