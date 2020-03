Control Dev Remedy signe un accord pour deux projets multi-plateformes inopinés

Par Sherif Saed,

Jeudi 26 mars 2020 10:18 GMT

Remedy travaille sur deux jeux dans la même franchise pour PC et consoles de nouvelle génération.

Développeur Control et Alan Wake Remède a annoncé la signature d’un nouvel accord avec un éditeur anonyme. La société publiera deux jeux développés par Remedy, attendus sur PC et consoles de nouvelle génération dans les prochaines années.

Le premier est un jeu AAA, actuellement en pré-production, tandis que le second est un projet à plus petite échelle situé dans le même univers. Remedy n’a pas nommé la franchise en question, mais a déclaré que plus de détails seront révélés aujourd’hui.

Les deux jeux sont développés sur le moteur Northlight interne de Remedy. Remedy avait précédemment déclaré qu’il travaillait sur trois projets, dont l’un est un jeu de service en direct. Ce projet ne semble pas être celui auquel il est fait référence dans les actualités d’aujourd’hui, car Remedy a précédemment déclaré que le jeu n’utiliserait pas Northlight.

