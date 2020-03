Control et 10 autres jeux ont rejoint PlayStation Now aujourd’hui

Sony veut rivaliser dans le domaine des services de jeux vidéo, il continuera donc de parier sur PlayStation Now, une plate-forme qui permettait initialement le streaming de jeux et qui a désormais également des téléchargements activés.

À travers le blog PlayStation, la société a annoncé plusieurs surprises aux utilisateurs de services. Il a été révélé qu’un total de 11 titres PlayStation 4 seront ajoutés à PlayStation Now ce mois-ci. Certains d’entre eux seront disponibles pour une durée limitée.

Ces 11 jeux ont rejoint PlayStation Now

Sans aucun doute, la plus grande surprise sur la liste des jeux est Control, le titre le plus récent de Remedy Entertainment. Les utilisateurs de PlayStation Now peuvent désormais profiter de ce titre, qui disparaîtra du catalogue le 31 août.

Un autre titre pertinent est Shadow of the Tomb Raider, le dernier opus de la saga Lara Croft. Comme Control, Shadow of the Tomb Raider sera disponible pour une durée limitée, il quittera donc le service le 7 septembre.

Il y a aussi de bonnes nouvelles pour les fans de Bethesda FPS, car Wolfenstein II: The New Colossus sera indéfiniment sur PlayStation Now. Ci-dessous je laisse la liste complète, qui satisfera également les amateurs de titres japonais:

Contrôle (quittera le service le 31 août)

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nuits d’Azure

Nuits d’Azure 2: épouse de la nouvelle lune

Romance des Trois Royaumes XIII

Shadow of the Tomb Raider (quittera le service le 7 septembre)

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Wolfenstein II: le nouveau colosse

Diffusez et téléchargez Control, Wolfenstein II, Shadow of the Tomb Raider, et plus encore avec PS Now.

Que propose PlayStation Now?

Comme nous l’avons mentionné, PlayStation Now est un service qui vous permet de diffuser ou de télécharger une grande variété de titres. Au moment d’écrire ces lignes, la plate-forme comptait plus de 300 jeux PS4 et PS2 téléchargeables.

De plus, dans son catalogue, il propose plus de 800 jeux PS4, PS3 et PS2 disponibles en streaming sur PlayStation 4 ou PC. Sony propose sa plate-forme en échange de 9,99 USD par mois ou pour des frais annuels de 59,99 USD.

Les nouveaux utilisateurs du service ont droit à un essai gratuit de 7 jours qui peut être utilisé sur la console ou sur le PC. Malheureusement, PlayStation Now n’est disponible que dans certaines régions du monde et pour l’instant, il n’est pas prévu de le lancer en Amérique latine.

Au cas où vous l’auriez manqué: Horizon: Zero Dawn et d’autres jeux arrivent sur PlayStation Now

Nous savons que le service restera en vigueur et sera intégré à la nouvelle génération avec PlayStation 5. Recherchez plus de nouvelles liées à PlayStation Now dans ce lien.

