Control et Untitled Goose Game ont été les grands gagnants des DICE Awards 2020

La 23e remise annuelle des prix DICE a eu lieu le 13 février, tandis que Control et Untitled Goose Game rentraient chez eux avec plusieurs prix.

Les deux jeux étaient en jeu pour le jeu de l’année au Prix ​​DICE 2020, aux côtés de Disco Elysium, Outer Wilds et Death Stranding – mais Jeu d’oie sans titre a remporté le prix tant convoité.

Death Stranding et Control sont également en lice pour le jeu de l’année aux GDC Awards en mars, aux côtés de Outer Wilds et Untitled Goose Game.

Untitled Goose Game a remporté trois prix au total, car il a également remporté le prix pour Independent Game and Character.

Control a remporté des prix pour le jeu d’action de l’année, la réalisation exceptionnelle dans la direction du jeu, la réalisation exceptionnelle dans la direction artistique et la réalisation exceptionnelle dans la composition musicale originale.

Deux prix ont été décernés à Death Stranding: Outstanding Technical Achievement et Outstanding Achievement in Audio Design.

La liste complète des gagnants se trouve ci-dessous en gras.

Gagnants des DICE Awards 2020

Jeu de l’année

Contrôle

Échouement de la mort

Disco Elysium

Outer Wilds

Jeu d’oie sans titre

Réalisation exceptionnelle en animation

Call of Duty: Modern Warfare

Jours passés

Échouement de la mort

Devil May Cry 5

Luigi’s Mansion 3

Réalisation exceptionnelle en direction artistique

Call of Duty: Modern Warfare

Génie du béton

Contrôle

Échouement de la mort

Resident Evil 2

Réalisation exceptionnelle dans le caractère

Contrôle (Jess Faden)

Échouement de la mort (Cliff Unger)

Échouement de la mort (Sam Porter Bridges)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)

Jeu d’oie sans titre (The Goose)

Réalisation exceptionnelle en composition musicale originale

Lève-toi: une histoire simple

Contrôle

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

Réalisation exceptionnelle en conception audio

Call of Duty: Modern Warfare

Échouement de la mort

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

Réalisation exceptionnelle dans l’histoire

Contrôle

Disco Elysium

Outer Wilds

Dire des mensonges

Les mondes extérieurs

Réalisation technique exceptionnelle

Call of Duty: Modern Warfare

Génie du béton

Contrôle

Échouement de la mort

Metro Exodus

Jeu d’action de l’année

Call of Duty: Modern Warfare

Contrôle

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Jeu d’aventure de l’année

Échouement de la mort

Luigi’s Mansion 3

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Jeu familial de l’année

Une courte randonnée

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Le monde artisanal de Yoshi

Jeu de combat de l’année

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Jeu de course de l’année

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Visite de Mario Kart

Essais en hausse

Jeu de rôle de l’année

Disco Elysium

Final Fantasy 14: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Épée Pokémon et Bouclier Pokémon

Les mondes extérieurs

Jeu de sport de l’année

FIFA 20

Madden NFL 20

MLB The Show 19

NBA 2k20

NHL 20

Jeu de stratégie / simulation de l’année

Anno 1800

Fire Emblem: Trois maisons

Oxygène non inclus

Tuer la flèche

Total War: Three Kingdoms

Réalisation technique en réalité immersive

Courroux d’Asgard

Sang et vérité

Fouet au pistolet

Stormland

L’éveil de Westworld

Jeu de réalité immersive de l’année

Courroux d’Asgard

Sang et vérité

Fouet au pistolet

L’histoire curieuse des animaux volés

Trover sauve l’univers

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant

Une courte randonnée

Disco Elysium

Sayonara Wild Hearts

Jeu d’oie sans titre

QU’EST-CE QUE LE GOLF?

Jeu portable de l’année

Call of Duty: Mobile

MEULE

Sayonara Wild Hearts

Ciel: les enfants de la lumière

QU’EST-CE QUE LE GOLF?

Jeu en ligne de l’année

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Destiny 2: Shadowkeep

TETRIS 99

Wargroove

Réalisation exceptionnelle dans la conception de jeux

Baba c’est toi

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Tuez la flèche

Réalisation exceptionnelle dans la direction du jeu

Une courte randonnée

Contrôle

Disco Elysium

Outer Wilds

Jeu d’oie sans titre