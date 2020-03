Control – La bande-annonce du premier DLC est là, montrant la fondation

Control obtient sa première des deux extensions majeures le 26 mars avec The Foundation, et une première bande-annonce vient de sortir. Cette date ne s’applique cependant qu’aux versions PC et PS4 du jeu – grâce à un accord d’exclusivité chronométré avec Sony, les propriétaires de Xbox One devront attendre jusqu’au 25 juin.

L’expansion verra Jesse se diriger vers l’emplacement éponyme pour arrêter le plan astral, qui menace de consommer la maison la plus ancienne. Elle cherche Helen Marshall, qui a été présumée disparue dans la campagne originale, et qui apparaît brièvement dans la bande-annonce ci-dessous.

Parallèlement à cette extension, une mise à jour gratuite sera également supprimée pour toutes les versions du jeu. Il ajoutera une nouvelle capacité, Shield Rush, ainsi que la possibilité de réaffecter vos points de capacité pour changer votre build en milieu de partie. Il y a des changements généraux de qualité de vie et une mise à niveau des visuels de la carte à venir pour tous les joueurs.

Pour les fans du jeu précédent de Remedy, Alan Wake, les nouvelles DLC vraiment passionnantes ont été que l’histoire d’Alan Wake continuera dans la deuxième extension de Control. Cependant, on ne sait pas encore quand cela sortira. Suite au succès de Control, Remedy a également plusieurs autres jeux en développement.

Control a reçu un 8/10 dans la critique de GameSpot, et le critique Peter Brown a eu beaucoup d’éloges pour cela: “Bien sûr, c’est une métroidvanie défectueuse à certains égards, mais il y a tellement de qualités exceptionnelles à pied que Control détourne facilement toute colère momentanée. Je peux N’attendez pas pour participer aux discussions sur le jeu, pour voir ce que les autres ont compris et pour mieux comprendre où tout cela s’inscrit dans l’histoire de Jesse. “

