Contrôlez l’univers Marvel avec cet ouvre-bouteille Thanos

Les meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maison, la cuisine, la maison intelligente et l’automobile sur le Web, mises à jour quotidiennement.

Ouvre-bouteilles Avenger | 13 $ | Woot

Si vous voulez l’univers dans la paume de votre main, vous devriez vérifier ces décapsuleurs Avenger. Ils ont le pouvoir … d’ouvrir toutes vos bouteilles, mais aussi héroïquement que possible. Ou, dans le cas de Thanos, aussi maléfique que possible. Le choix vous appartient vraiment. Et pour 13 $, cela vaut vraiment la peine d’avoir autour de la maison comme une sorte de conversation fonctionnelle. Prenez-en un avant qu’il ne soit parti.

.