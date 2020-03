Control’s Foundation DLC explore le conseil d’administration et le passé du Bureau

La menace Hiss a peut-être été repoussée à la fin de Control, mais elle persiste malgré les extensions DLC du jeu. Le premier ajout basé sur l’histoire est The Foundation, un ajout qui donne au combat de Control une orientation plus environnementale, tout en fournissant un aperçu de l’origine de l’utilisation par le Bureau de contrôle d’un bâtiment qui pourrait même être vivant.

Le contrôle reprend là où l’histoire principale s’est arrêtée pour attacher un fil lâche: ce qui est arrivé à Marshall, le chef des opérations du Bureau. Pendant le jeu de vanille, Marshall a disparu pendant la crise de Hiss pour faire face à un autre problème inconnu. Il s’est avéré qu’elle s’est dirigée vers la Fondation – le point le plus bas de l’immeuble de bureaux mouvant connu sous le nom de la maison la plus ancienne, et un endroit que vous n’avez visité que brièvement pendant que vous empêchiez le Hiss de prendre le contrôle du Bureau.

La Fondation est en fait un énorme ensemble de grottes sous la maison la plus ancienne, offrant un nouvel emplacement à explorer pendant la durée du DLC, qui dure cinq ou six heures si vous souhaitez découvrir tous ses secrets. Au centre du système de grottes se trouve un étrange monolithe appelé le clou, qui a été endommagé et doit être réparé. Le clou semble en fait être un morceau du plan astral qui existe sur Terre et qui pourrait donner à la maison la plus ancienne son pouvoir. Cependant, avec elle endommagée, vous avez un problème majeur: le plan astral et la maison la plus ancienne commencent à fusionner, et si le processus n’est pas arrêté, les deux dimensions pourraient être détruites.

Cela signifie que vous ne vous promenez pas seulement à travers un tas de grottes, vous vous déplacez également à travers des passages et dans des tunnels qui se connectent au plan astral comme nous l’avons vu dans l’histoire principale de Control. Le paysage fusionné crée des zones où vous vous retrouverez soudainement à traverser un gouffre sans fond ou à léviter entre les plates-formes cubiques noires du plan astral pour atteindre des emplacements plus élevés dans le monde réel de la grotte. C’est une combinaison intéressante de lieux qui contribue à faire de la Fondation un endroit moins prévisible à explorer.

Comme le reste de la maison la plus ancienne, la Fondation n’est pas seulement un endroit – elle pourrait avoir son propre esprit. Il fait sentir cette présence à travers des cristaux qui poussent parfois hors des murs, bloquant les voies ou couvrant les lacunes. Les cristaux représentent le nouveau mécanisme majeur qui fait partie du DLC.

Pendant que vous explorez la Fondation, le Conseil vous offrira une nouvelle capacité pour vous aider à mieux atteindre les endroits où vous pouvez effectuer des “rituels” pour réparer l’ongle. En vous aventurant dans le plan astral à l’invitation du Conseil, vous ferez un choix entre alimenter votre arme avec Fracture afin qu’elle puisse détruire les cristaux et la possibilité d’en faire pousser de nouveaux sur les murs et les sols, appelés Shape. Les deux pouvoirs vous offrent de nouvelles opportunités pour explorer les grottes, et le choix que vous faites affecte les zones auxquelles vous pouvez accéder dans la Fondation et quand – bien que finalement, vous débloquerez les deux capacités. La forme vous permet de créer des plates-formes pour atteindre des zones élevées ou franchir de grands écarts, tandis que Fracture peut briser les barrières levées par les forces qui vous éloigneraient de vos objectifs.

La forme et la fracture ajoutent à vos capacités de combat, et c’est dans les combats que la Fondation joue le plus avec la formule de contrôle. Comme dans le jeu principal, la plupart des combats se déroulent dans de grandes pièces et zones avec de nombreuses possibilités de se cacher derrière la couverture, de saisir et de lancer des objets par télékinésie et de se faufiler vers les hauteurs en utilisant la lévitation de Jesse. Mais vos nouvelles capacités dans The Foundation ajoutent également un nouveau degré d’interaction environnementale au contrôle que le jeu principal manquait, dans une certaine mesure. Avec Shape and Fracture, vous avez de nouvelles façons de répartir les ennemis qui vous obligent à prêter plus d’attention à votre positionnement et à vos opportunités, vous donnant ainsi la possibilité d’éliminer les méchants rapidement et efficacement.

Dispersés dans la plupart des zones de combat de The Foundation se trouvent des plaques de cristaux au sol ou dans les murs. Avec la capacité Shape, vous pouvez faire pousser des cristaux à partir de ces patchs – lorsque vous naviguez, ils fonctionnent généralement comme des plates-formes pratiques, mais pendant le combat, ils produisent des murs à cacher ou des cristaux hérissés qui peuvent déchiqueter les ennemis. Leur position stationnaire signifie que ces patchs de cristal fonctionnent comme des pièges que vous pouvez déclencher après avoir attiré le sifflement vers eux, envoyant instantanément la plupart des méchants du DLC.

La fracture fonctionne de la même manière, avec des cristaux que vous pouvez détruire en s’étirant souvent sur les lacunes. Attirer des ennemis vers eux vous donne une chance de faire sauter le sol sous eux, les laissant tomber dans les profondeurs du plan astral pour disparaître.

Les deux nouvelles capacités ne changent pas radicalement vos stratégies de combat pour le contrôle, mais elles vous incitent à accorder plus d’attention aux environnements qui vous entourent et à la façon dont elles peuvent être utiles dans un combat. Connaître votre environnement est important, en particulier parce que la Fondation ajoute un nouveau monstre à la horde de Hiss: le Hiss Sharpened, un ennemi de mêlée rapide qui aime trouver son chemin derrière vous pour des embuscades. La forme et la fracture sont idéales pour éliminer Sharpened avant de pouvoir combler l’écart, ce qui est pratique car les nouveaux ennemis sont parfaits pour esquiver vos attaques et se téléportent souvent dans vos angles morts pendant que vous êtes occupé à faire face à une autre menace.

Le combat de Control est stimulé par ses nouveaux ennemis et son design de niveau qui vous encourage à faire attention à votre environnement pour y faire face, mais l’histoire étrange et paranormale de Remedy est sa pièce maîtresse. La Fondation fait avancer le récit de plusieurs façons intéressantes, en jetant un regard sur les origines de la résidence du Bureau dans la Maison la plus ancienne. C’est par le biais de la Fondation que le Bureau a découvert pour la première fois la Maison la plus ancienne et a pris contact avec les entités responsables du Plan Astral, connues sous le nom de Board. Alors que Jesse en apprend davantage sur les origines du Bureau, la Fondation continue de développer le malaise croissant entre Jesse et ses méconnaissables bienfaiteurs eldritch.

Dans le jeu principal, Jesse a travaillé avec le conseil d’administration pour arrêter la menace de sifflement, mais il y avait un courant constant d’hostilité potentielle venant des créatures. Cela a été amplifié par la présence de The Former, une créature boss d’Astral Plane qui semble être un ennemi du plateau et qui est apparue à quelques moments alors que Jesse explorait la plus vieille maison et reprenait des objets de pouvoir lâches. La Fondation ajoute à la situation avec les deux personnages d’une manière qui suggère que le sifflement n’est pas nécessairement la seule menace à laquelle le Bureau est toujours confronté, et qu’il y a beaucoup plus de pouvoirs avec le pouvoir astral que nous ne le savons encore. .

La Fondation fait un excellent travail pour démontrer à quel point l’histoire étrange de Control peut être développée et explorée par Remedy, bien que le DLC ressemble plus à un chapitre dans un récit continu qu’à tout ce qui est particulièrement définitif. C’est une opportunité bienvenue de s’aventurer à travers une autre section fascinante et étrange de la maison la plus ancienne et à travers le monde surnaturel complexe de Control. Comme pour le combat, The Foundation n’est pas nécessairement un bouleversement massif de ce qui fonctionne bien dans Control, mais c’est un prochain chapitre significatif qui continue de faire avancer le jeu et son histoire.

À l’affiche: Contrôle – Bande-annonce de la version Foundation DLC