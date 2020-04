Convertir un commutateur en armoire à flipper

Grâce à son succès, Nintendo Switch est une plate-forme considérée pour tous les types de jeux et bien sûr, ils ont une option pour les fans de Pinball. Bien que l’expérience ne se compare pas à la possession de la pièce originale, combien il est cher et difficile de s’en procurer une laisse des options ouvertes telles que les jeux vidéo pour profiter d’un bon jeu à la recherche du meilleur score. Évidemment, ces types de jeux sont mieux appréciés en mode TATE et grâce à l’ingéniosité japonaise, il est maintenant possible de transformer la console hybride en une mini armoire Pinball.

Un rapport de Siliconera a révélé la création récente de Far East Pinball, qui a créé un appareil qui permet au Swich d’être utilisé comme armoire de flipper pour profiter de livraisons telles que Pinball FX3, Star Wars Pinball, The Pinball Arcade et Stern Pinball Arcade, qui sont les seuls compatible jusqu’à présent. L’appareil, sous forme d’armoire, vous permet de recevoir la console en position verticale, sans Joy-Con, et grâce à sa connexion USB-C il est possible de démarrer les commandes avec les boutons ZR, ZL, L, R, A, B et Home avec des boutons situés sur les côtés et sur le devant, comme s’il s’agissait d’une véritable armoire Pinball.

Que pensez-vous de cette idée pour profiter de bonnes sessions de Pinball sur Switch?

