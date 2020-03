Convertissez vos images préférées en motifs Animal Crossing New Horizons avec cet outil

Aussi simple que de télécharger des images sur le service et de les télécharger sur le jeu à l’aide de l’application mobile.

Animal Crossing: New Horizons a ouvert les aéroports de ses îles vendredi dernier, et de plus en plus de joueurs partent en vacances pourvotre propre paradis Nintendo Switch. Comme d’habitude, le dernier épisode de la saga Animal Crossing a des outils de conception pourcréer des motifs personnalisés, pour donner vie à nos vêtements, nos meubles et bien plus encore. Ces designs peuvent être créés dans le jeu, oui, mais ils existent déjàun outil pour convertir n’importe quelle image que nous voulons en motifjuste en appuyant sur quelques boutons.

Nous parlons d’AC Patterns, un outil web créé par des fans de la saga, quivous permet de transformer des images en motifs, puis importez-les dans le jeu sans avoir à mettre le béret du peintre.L’opération est simple. D’abord, vous avez l’option “Editor” pour accéder au modéliste. Ah on donne “Convert” pour charger l’image qu’on veut, où on nous donnediverses options et ajustements pour affiner votre transformationdans un modèle. Si nous sommes satisfaits du résultat, donnez simplement “Générer un QR Code” pour obtenirun code avec lequel le transmettre au jeu.

Vient maintenant la partie importante, qui est le fait de l’importer. Cela se fait avecl’application Nintendo Switch Onlinepour les smartphones, mais vous devez d’abord activer le service NookLink à partir de la console, dans le menu principal du jeu. Avec le service actif, ouvrez simplement l’application sur le mobile, donnez l’option “Designs” etscanner le code QR avec l’appareil photo, pour avoir votre design personnalisé dans le jeu.

Un moyen très simple deconvertir ces images et dessins que vous aimezdans des modèles personnalisés pour votre jeu. Animal Crossing: New Horizons a connu une sortie très positive pour Nintendo et a battu plusieurs records lors de ses débuts au Royaume-Uni. Un jeu qui a provoqué une multitude de mèmes avec Doom Eternal pour ses dates, quelque chose qui a enchanté les créateurs du titre. Si vous voulez savoir pourquoi les gens parlent tant de cet épisode, voici notre analyse d’Animal Crossing: New Horizons.

