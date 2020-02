Cook, Serve, Delicious 3 est un jeu de cuisine chaotique situé à l’arrière d’un camion de restauration conduit par Cyborgs

La cuisson des aliments peut être une activité relaxante voire thérapeutique. Mais pas dans Cook, Serve, Delicious! 3?! C’est parce que vous cuisinez à l’arrière d’un camion de nourriture en mouvement conduit par deux cyborgs dans un avenir dystopique. Dans ce cas, les choses sont un peu plus … chaotiques.

CSD3 est la troisième entrée de la série Cook, Serve, Delicious et il est sorti plus tôt cette semaine sur Steam Early Access. Ces jeux consistent à cuisiner beaucoup de nourriture de qualité, rapidement et avec précision. J’ai joué une grande partie du premier match et une partie du deuxième match. Cette nouvelle, troisième entrée est la plus grande et la plus sauvage à ce jour. Et peut-être le plus stressant?

Le chef que vous jouiez comme dans les jeux originaux est de retour, mais malheureusement, son merveilleux restaurant que vous avez construit dans CSD2 a été détruit. Deux cyborgs, Whisk et Cleaver, vous trouvent enfouis dans les décombres de votre ancien restaurant et décident de vous aider à tout recommencer. Cette fois, cependant, vous servirez et cuisinerez à l’arrière d’un camion-citerne.

Il y a beaucoup plus de narration dans CSD3 que les jeux précédents, ce qui est bien! L’histoire ne gêne jamais ou prend trop de temps, mais elle aide à construire le monde et les traditions. CSD3 se déroule en 2043 et le monde est confronté au réchauffement climatique, aux guerres et à d’autres mauvaises choses. Les gens ont donc plus que jamais besoin de bonne nourriture.

Chaque jour dans CSD3 commence par l’élaboration d’un menu de différents aliments et collations à servir, puis vous vous dirigez vers trois arrêts, où des personnes affamées vous attendent. Sur le chemin de chaque arrêt, vous pouvez préparer des aliments pour vous faciliter la vie. Vous voudrez le faire. La cuisson dans CSD3 fonctionne comme lors des deux derniers matchs. Vous utilisez différentes touches du clavier pour claquer ensemble la nourriture. Par exemple, des aliments simples comme des nuggets de poulet vous ont fait appuyer plusieurs fois sur la touche «N» pour placer des nuggets de poulet crus dans vos paniers à frire. Ensuite, vous appuyez sur la touche “D” pour tremper la nourriture dans le brûleur et enfin, vous appuyez sur Entrée pour fermer cette fenêtre et laisser les pépites cuire. Les aliments ultérieurs deviennent plus compliqués, vous demandant d’appuyer sur de nombreuses touches plus rapidement pour créer de délicieux repas.

Oui, toute la nourriture dans le CSD 3 est si belle. Et oui, vous aurez faim en jouant.

Au début, cela vous semblera accablant et frustrant. Même après avoir joué les deux premiers matchs, revenir à CSD3 a été difficile. Mais bientôt, vous commencez à mémoriser certaines choses et clés. Bien que vous ayez vraiment besoin d’être bon pour travailler sur un clavier. Si vous devez regarder en bas pendant la frappe, ce jeu va vous attraper par la veste du chef et vous jeter à l’arrière du camion de nourriture en quelques minutes.

Heureusement, vous pouvez activer un mode de refroidissement qui réduit le nombre de récompenses que vous obtenez des missions, mais rend également les choses un peu plus lentes et transforme CSD3 en un jeu de cuisine moins agité.

Un bon ajout utile dans CSD3 est que vous pouvez appuyer sur la touche de contrôle de votre clavier chaque fois que vous avez beaucoup de choses prêtes à être servies. En faisant cela, votre ami robot servira toute la nourriture possible à ce moment en une seule fois. Clouer cette clé lorsque vous avez tout configuré est incroyable et se sent bien. Regarder 10 commandes de churros et 6 commandes de poisson frit partir en même temps ne vieillit jamais.

Vous pouvez également le faire en passant d’autres commandes. Cela aide à donner au gameplay de cuisine plus l’impression d’être dans un camion de nourriture à l’étroit, pointant vers quelqu’un derrière vous pour attraper ce panier de frites et le remettre au client, tout le temps sans jamais lever les yeux de votre burger.

Il semble que votre food truck puisse être attaqué en jouant, mais je suis dans le jeu depuis environ 3 heures et cela ne s’est pas encore produit. Alors peut-être que j’ai de la chance ou peut-être que je n’ai pas encore atteint ce point.

Quelques heures dans CSD3 et je suis en train de creuser. Les choses peuvent devenir un peu stressantes et je suis toujours heureux quand je termine mon troisième arrêt et je peux respirer profondément et me détendre, mais je suis prêt à revenir immédiatement. Cuisinez, servez, délicieux! 3?! ne bouleverse pas complètement la formule des deux derniers matchs, et c’est tant mieux. Ces deux matchs étaient super. Mais cela complique les choses de manière intelligente et intéressante.

Maintenant, je dois y aller. J’ai 70 lanières de poulet à cuisiner et une foule de gens affamés.

