Cooking Mama Cookstar arrive-t-il sur PS4 ainsi que sur Nintendo Switch? Recettes végétariennes disponibles! – HITC

Tout ce qui a été partagé sur Cooking Mama Cookstar à venir sur PS4 ainsi que sur Nintendo Switch.

Mars va être un mois très chargé pour les joueurs. Sur la Nintendo Switch, il y a Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX et Animal Crossing New Horizons, tandis que les joueurs de PlayStation 4 ont Nioh 2 et Doom Eternal à anticiper. Cependant, il semble que Cooking Mama Cookstar sortira également sur la console de Nintendo le mois prochain. Non seulement cela, mais il semblerait que la console Sony arrive également.

Les détails concernant Cooking Mama Cookstar sont apparus pour la première fois en 2019 avec une liste sur Amazon Allemagne suggérant que le jeu comprendra un mode végétarien, plus de 90 recettes et des modes multijoueurs coopératifs et compétitifs pour les joueurs de deux.

Il devrait maintenant arriver sur Nintendo Switch en mars, et vous trouverez ci-dessous tout ce qui suggère qu’il arrivera également sur PS4.

Cooking Mama Cookstar sera-t-il sur PS4?

Les listes d’Allemagne suggèrent que Cooking Mama Cookstar sera sur PS4 ainsi que sur Nintendo Switch.

Une bande-annonce divulguée indique que le tout nouveau jeu Cooking Mama Cookstar sortira sur Nintendo Switch en mars, mais qu’une fenêtre de sortie n’a pas encore été partagée pour PS4.

Cela dit, il semble que le dernier épisode arrivera sur la console de Sony grâce aux annonces en Allemagne.

Il n’y a rien à trouver sur le jeu dans les classements ESRB, mais l’USK (l’équivalent allemand) a le jeu répertorié pour Nintendo Switch et PS4. De plus, la boutique de Koch Media propose également le jeu pour les deux plates-formes (via Game Revolution).

En plus des listes ci-dessus, PushSquare a rapporté en août 2019 que le comité de classification australien avait également considéré Cooking Mama Cookstar comme une plateforme multiplateforme.

La série Cooking Mama est largement associée à Nintendo, mais son arrivée dans les cuisines de Sony serait très appréciée car ce sont des jeux amusants qui sont ridiculement charmants.

Cependant, rien n’est encore officiel sur le jeu qui sortira en mars sur Nintendo Switch ou sur la PS4, donc vous ne devriez pas encore traiter quoi que ce soit comme du gospel.

Cooking Mama Cookstar mode végétarien et recettes

Cooking Mama Cookstar offrirait un mode végétarien pour la première fois dans l’histoire de la série.

Kotaku a rapporté l’aspect suivant d’un communiqué de presse en août 2019:

«Le nouveau mode de cuisson de Mama sera un« mode végétarien »où les joueurs qui ne souhaitent pas préparer des repas avec des ingrédients à base de viande pourront cuisiner des recettes créatives et sans viande», indique le communiqué.

“Les joueurs pourront cuisiner à la fois en” mode traditionnel “et en” mode végétarien “et mélanger les gestes de mouvement de la Nintendo Switch avec des commandes traditionnelles pour une préparation de repas immersive et une expérience de cuisson à travers chaque mini-jeu joué.”

Un mode végétarien sera bien accueilli par ceux d’entre nous qui ne mangent pas de viande, tandis que ceux d’entre vous ne manqueront de rien car il y aura toujours des recettes traditionnelles.

