Cooking Mama: Cookstar arrivera sur Switch le mois prochain

En mars, nous verrons non seulement Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal en compétition pour l’argent de notre portefeuille, mais un nouvel adversaire se joindra à ce concours, nous nous référons à Cooking Mama: Cookstar, qui arrivera également sur Nintendo Switch au cours du mois suivant.

Pour le moment, la date exacte de cette sortie est inconnue. Cette annonce a été faite grâce à une nouvelle bande-annonce du jeu, qui nous en dit plus sur les différents mini-jeux que nous allons exécuter pour devenir les meilleurs chefs du monde. De même, il semble que Cooking Mama soit devenu un influenceur, car Vous pouvez maintenant télécharger des photos de tous vos plats sur un réseau social similaire à Instagram.

Comme dans les jeux précédents, vous pouvez toujours ennuyer Cooking Mama en gâchant la nourriture, mais il semble qu’elle le réparera comme d’habitude. Cooking Mama: Cookstar arrivera sur Nintendo Switch en mars 2020. Selon l’avance, il coûtera 39,99 $.

De même, nous vous rappelons que ce jeu proposera des recettes pour les végétariens.

Via: Dante Nintendo Switch World

