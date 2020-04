Cooking Mama: Cookstar peut être acheté à nouveau, mais seulement physiquement

Le lancement du dernier épisode de Cooking Mama a été entouré de controverses et d’incertitudes. Initialement, le jeu était disponible à la fois physiquement et numériquement, mais les unités sont devenues rares et la version numérique du Nintendo eShop a été retirée. En conséquence, le titre est actuellement impossible à obtenir par ce dernier moyen, mais la bonne nouvelle est qu’il peut déjà être atteint physiquement et facilement.

La seule façon de vivre l’aventure culinaire de Cooking Mama: Cookstar est, comme vous pouvez le voir, avec la cartouche Nintendo Switch. Les magasins n’ont pas assez de stock, mais l’alternative idéale est d’acheter le jeu via le site officiel de Cooking Mama: Cookstar. Une fois sur place, vous pouvez commander une copie du titre en échange de 39,99 $ USD.

Au cas où vous l’auriez manqué: Cooking Mama: Cookstar a reçu un prix PETA.

Pourquoi y a-t-il une pénurie de Cooking Mama: Cookstar?

Peu de temps après sa sortie, tant physique que numérique, le titre est devenu très difficile à trouver. Cela a conduit les utilisateurs à penser que le jeu était lié à l’extraction de crypto-monnaie (selon les informations qu’ils ont trouvées dans le jeu) et de nombreuses rumeurs ont été générées indiquant que sa distribution s’était arrêtée à cause de tout cela.

Cependant, le distributeur Planet Entertainment a précisé plus tard que la pénurie ou l’élimination du jeu du Nintendo eShop étaient liées aux rumeurs sur l’exploitation minière et a expliqué qu’il s’agissait d’un différend juridique avec Office Create, propriétaire de la franchise Cooking Mama, puis de certains problèmes survenus dans le processus de développement, qui ont forcé le titre à cesser d’être distribué numériquement, et on pense que c’est la même raison pour laquelle les unités physiques ne sont pas abondantes dans les magasins.

Selon des informations de Siliconera, Planet Entertainment mentionne qu’il vend des copies du jeu directement à partir du site en ligne car il pourrait être difficile d’obtenir les versions physiques dans les magasins au milieu de la crise des coronavirus (COVID-19).

Une version de Cooking Mama: Cookstar devrait également arriver sur PlaStation 4 plus tard ce mois-ci, en avril, tandis que sur cette page, vous pouvez en savoir plus sur ses fonctionnalités. Si vous souhaitez trouver plus d’actualités liées à la série cuisine, nous vous invitons à cliquer sur ce lien.

