Cooking Mama: Cookstar tiré de Switch eShop au milieu des accusations de crypto-monnaie minière

Mise à jour: Depuis que cette histoire a éclaté le week-end, les gens spéculent que la raison Cooking Mama: Cookstar a été retiré de l’eShop est dû au fait qu’il exploite la crypto-monnaie en utilisant la puissance de traitement des propriétaires de commutateurs qui la téléchargent sur leurs systèmes. Lorsque le jeu a été révélé pour la première fois, les développeurs ont mentionné la technologie blockchain – un fait qui a inspiré ces accusations récentes.

Les développeurs ont maintenant répondu à ces affirmations (merci, Nintendo Everything), et soulignent que les affirmations concernant la technologie blockchain utilisée dans le jeu étaient “hypothétiques”:

En tant que développeurs, nous pouvons dire avec certitude qu’il n’y a pas de crypto-monnaie ou de collecte de données ou de blockchain ou quoi que ce soit d’autre dans le code. La Nintendo Switch est une plate-forme très sûre, sans aucun problème de données et de confidentialité associé à certains jeux mobiles et PC. Il s’agit d’une version de février 2019, et nous supposons que la plupart des versions sur la blockchain sont hypothétiques. La blockchain n’a jamais été évoquée pour nous, développeurs, et nous avons été amusés d’en entendre parler fin 2019. Cela n’arrivera pas de sitôt.

Nous voyons maintenant des rapports qui suggèrent que le code a été supprimé avant le lancement et cela pourrait être la cause principale de la suppression du jeu de la vente:

Cooking Mama: Cookstar est un grand sujet aujourd’hui, mais nous devons regarder sous tous les angles. Grâce à la rétro-ingénierie, il a été constaté qu’il n’y a pas de code de cryptage dans le jeu. TOUTEFOIS, la batterie se vide rapidement en raison de la mauvaise suppression dudit code. Obtenez l’histoire complète avant de réagir. https://t.co/S9kAPBq5CG— Jeux à alimentation directe (@DirectFeedGames) 5 avril 2020

MISE À JOUR 2: nous avons travaillé avec un utilisateur qui a une copie physique et peut à première vue confirmer ce qui suit: merci @mmofallout

Le jeu fonctionne hors ligne

Le jeu fonctionne sans un utilisateur connecté

Le jeu fonctionne sur une console formatée

La monnaie et la blockchain semblent supprimées pic.twitter.com/arsXwcaHWl

– DoesItPlay – veuillez rester à la maison 💕 (@ DoesItPlay1) 5 avril 2020

Histoire originale [Sat 4th Apr, 2020 05:30 BST]: Cooking Mama semble avoir disparu. Selon un long rapport d’IGN, son nouveau jeu – Cooking Mama: Cookstar – a été publié sur le US Switch eShop la semaine dernière, mais a depuis été retiré. Cela s’étend à plusieurs autres régions, y compris le Royaume-Uni et l’Australie, et s’applique prétendument aux copies de la version physique dans certaines régions.

Au moment de la rédaction, si vous recherchez le jeu sur le Switch eShop dans l’une de ces régions, aucun résultat n’est trouvé. Nous avons même regardé plusieurs eShop nous-mêmes et avons obtenu le même résultat. Si vous essayez de trouver le jeu sur le site Web de Nintendo, seules les anciennes entrées de la série s’affichent.

Sur le plan physique, le jeu est répertorié sur GameStop, mais n’est actuellement pas disponible à l’achat. En Europe, plusieurs détaillants tels que GAME prennent des précommandes et les dates de sortie du titre sont partout. Pendant ce temps, en Australie, les gens semblent avoir pu acquérir des copies physiques du jeu, et il est également disponible à l’achat sur les EB Games.

@NintendoAmerica, qu’est-il arrivé à Cooking Mama Cookstar? Il était sur le Switch eShop, a disparu il y a environ une semaine, est sorti officiellement hier et n’est toujours pas sur le eShop? pic.twitter.com/zDXPmcsMaQ— DataRich 🏳️‍🌈 (@TheDataRich) 1 avril 2020

Tout cela est un peu en désordre et a amené des fans – comme celui ci-dessus – à contacter le compte Twitter de Nintendo of America pour savoir ce qui se passe. IGN a émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir des problèmes d’éditeur, de développeur et de classification avec le jeu, et qu’il ne s’agissait peut-être même pas d’une version légitime. Fou, non? Cela n’aide pas que le compte Twitter du jeu soit inactif depuis le 27 mars.

Dites-nous – avez-vous retrouvé une copie physique du nouveau jeu de Cooking Mama? Avez-vous réussi à télécharger la copie numérique alors qu’elle était disponible sur le Switch eShop? Laissez un commentaire ci-dessous.

