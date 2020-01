CoroCoro Comic taquine Animal Crossing: “Scoop” New Horizons

C’est fou de penser à quel point nous sommes proches de la sortie de Animal Crossing: New Horizons sur la Nintendo Switch et ne savent toujours pas grand-chose sur le jeu. Nous avons vu un certain nombre de captures d’écran et la présentation de Nintendo Treehouse à l’E3 l’année dernière a montré une petite partie du jeu, mais à part cela, nous n’avons pas entendu grand-chose d’autre.

Alors que nous espérons toujours voir ou entendre quelque chose de Nintendo avant la grande sortie du jeu, selon le japonais Nintendo, le numéro de mars 2020 de CoroCoro Comic promet d’avoir un “scoop” spécial sur cette prochaine sortie. Ce numéro sera disponible au Japon le 15 février, donc nous supposons que nous allons découvrir ce que les nouvelles sont alors, et si c’est aussi excitant que CoroCoro le prétend. Pour l’instant, voici un scan du teaser:

Avez-vous hâte de voir sortir Animal Crossing: New Horizons on Switch? Qu’aimeriez-vous voir ou entendre sur le jeu avant sa sortie en mars? Laissez un commentaire ci-dessous.

