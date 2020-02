CoroCoro révèle la silhouette du tout nouveau Pokémon mythique

Oeuvre promotionnelle pour Pokémon le film: Coco

Mise à jour – samedi 15 février 2020 à 11h00 GMT: Après la révélation de la silhouette d’hier, The Pokémon Company a maintenant partagé une image beaucoup plus claire sur Twitter. Gardez à l’esprit que la révélation complète de ce nouveau mois aura lieu plus tard ce mois-ci, le 27 février.

@Pokemon – Nouveau Pokémon découvert?! Restez à l’écoute, formateurs …

Histoire originale – ven 14 février 2020 02:55 GMT: En janvier, The Pokémon Company a annoncé qu’elle dévoilerait un tout nouveau monstre de poche mythique le 27 février pour célébrer le Pokémon Day de cette année. Cette créature spéciale ne sera pas seulement disponible dans les nouveaux jeux Épée et bouclier Pokémon mais figurera également dans le prochain film Pokémon The Movie: Coco, qui sortira en juillet.

La silhouette de ce nouveau Pokémon devait également être dévoilée dans le numéro de ce mois-ci du magazine CorcCoro (sortie le 15 juillet) et Serebii.net a maintenant réussi à obtenir une image du magazine avant sa sortie (via des séquences vidéo). Pour une silhouette, c’est assez excitant:

Comme indiqué précédemment, cette nouvelle créature mythique sera révélée plus tard ce mois-ci le 27 février. Bien qu’aucun détail ne soit connu à ce sujet, les bandes / “enveloppements” autour de ses bras semblent similaires à ceux portés par le personnage humain dans la bande-annonce de Pokémon The Movie: Coco (voir l’image en haut de la page). Il a même la même quantité d’emballages, selon le site Web PokéBeach.

Que pensez-vous de cette silhouette? Quel type de Pokémon pensez-vous que cela pourrait être? Partagez vos réflexions ci-dessous.

