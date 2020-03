Coronavirus frappe à nouveau: EA forcé d’annuler les événements eSports

EA reportera ou annulera les événements futurs dus au coronavirus (Image: EA)

Alors que l’épidémie de coronavirus balaie le monde et inquiète d’innombrables personnes, les événements et les tournois commencent à obtenir le coup de pouce des développeurs et des organisateurs. Bien sûr, ce ne sont pas exactement des nouvelles, car plusieurs conventions ont déjà été retardées ou supprimées en raison du virus. Mais maintenant, EA est intervenu et a décidé de retarder ou d’annuler les événements Apex Legends Global Series et EA Sports FIFA Global Series qui doivent commencer ce mois-ci.

Dans un tweet récent, EA a souligné le fait que la sécurité est, bien sûr, la priorité quand il s’agit à la fois du personnel et de la communauté. Cela signifie que l’éditeur mondial va désormais prendre des mesures sérieuses afin d’écarter les joueurs et le personnel de la menace du virus. Les événements qui doivent commencer ce mois-ci seront désormais affectés par la décision d’EA. Vous pouvez voir les événements ci-dessous.

Major 1 Apex Legends Série mondiale, Arlington Texas, 13-15 mars (REPORTÉ)

Tournoi en ligne Apex Legends Global Series # 2, 21-23 mars (RESTE)

Événement en ligne et en direct FIFA 20 CONMEBOL eLibertadores, 7 – 8 mars (REPORTÉ)

FIFA 20 eChampions League, 14 – 15 mars (RESTE)

FIFA 20 FUT Champions Cup Stage V, Bucarest, 3 – 5 avril (ANNULÉ)

Événement de qualification sous licence FIFA 20 PlayStation, 2 – 3 mai (ANNULÉ)

La santé de notre communauté est notre priorité numéro un. Voici un message important concernant les événements de jeu compétitifs à venir dans le sillage de COVID-19: https://t.co/0lsiRHYxUW

– Electronic Arts (@EA) 6 mars 2020

EA a promis d’annoncer de nouvelles dates pour les événements dès que possible. Dans l’intervalle, cependant, EA entamera des pourparlers avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’établir ce qui doit être fait avant de ramener les joueurs à des événements en direct. Malheureusement, cela pourrait prendre entre un mois et un an environ. Quoi qu’il en soit, il est évident que le terrible virus a réussi à avoir un impact majeur sur la communauté des joueurs. Espérons simplement que les choses recommenceront bientôt à se clarifier.

Que pensez-vous de la propagation du coronavirus? Cela a-t-il affecté votre calendrier? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

