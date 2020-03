Coronavirus mène à nouveau à un nouveau record de joueurs simultanés Steam

Plus de 22 millions de personnes utilisaient Steam en même temps ce week-end.

C’est un nouveau record pour la plate-forme de Valve, avec 22.670.375 utilisateurs simultanés sur Steam en même temps le dimanche 22 mars, selon les statistiques officielles de la plate-forme de Valve.

Cela représente 2,3 millions d’utilisateurs de plus que le dernier record de tous les temps, qui avait été atteint sept jours plus tôt le dimanche 15 mars. Cela est sans doute dû au fait que davantage de personnes restent à l’intérieur et s’isolent en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19 qui a balayé le monde.

En janvier 2020, il y avait 18,5 millions d’utilisateurs simultanés, avant qu’un nouveau record de 18,8 millions de joueurs simultanés ne soit établi le mois suivant.

La Chine est probablement un coup de pouce pour les statistiques des joueurs simultanés de Steam étant donné qu’il s’agit d’un marché en croissance pour la plate-forme de Valve bien qu’elle ne soit pas officiellement disponible dans la région. Valve travaille avec son partenaire local Perfect World pour publier une version officielle de la vitrine du pays. La Chine est sous forte contrainte depuis le 23 janvier pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. La pandémie mondiale actuelle a commencé dans la ville chinoise de Wuhan.

Ce n’est pas seulement la plate-forme Steam qui voit de plus en plus d’utilisateurs simultanés; Le propre Counter-Strike: Global Offensive de Valve attire de plus en plus d’utilisateurs, frappant un million de joueurs simultanés au début du mois. Le jeu est devenu gratuit en 2018.