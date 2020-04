Corps entier d’actrices de doublage

Avez-vous été surpris par l’annonce de l’arrivée de Catherine: Full Body sur Nintendo Switch? La vérité est que c’était quelque chose qui sonnait depuis longtemps dans le domaine des rumeurs, mais qui a ajouté au succès de la console Nintendo et à l’excellente relation d’Atlus avec la société, c’était l’un de ces paris que vous auriez pu faire sans peur de se tromper, même s’il y a trois ans, les responsables l’ont démenti.

Le truc c’est que Catherine Full Body arrive sur Nintendo Switch en juillet pour tenter une fois de plus le protagoniste de cette histoire de romances et de cauchemars, parsemée de nombreuses énigmes, alors Atlus réchauffe les moteurs avec des matériaux pour promouvoir cet événement tant attendu. Cette fois, c’est un trio de vidéos dans lesquelles on peut écouter des scènes de dub enregistrées par les actrices Ayana Taketatsu, Kana Hanazawa et Marina Inoue, qui donnent leur voix à différentes versions de la Catherine que vous pourriez retrouver, selon certains décisions.

