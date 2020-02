Cosmic Defenders s’associe à Natsume et à Life en tant qu’indie basé à Tokyo – Fonctionnalité

L’année dernière, Natsume a annoncé les détails d’un nouveau programme de partenariat pour les développeurs indépendants avec un tireur rotatif 2D Défenseurs cosmiques (à l’origine Cosmos Defenders), le premier titre dont la sortie est prévue cette année. Le jeu vous charge de défendre l’univers contre des extraterrestres chaotiques qui veulent voler l’Arbre de Vie. Avec 96 niveaux dans un mode histoire multijoueur solo ou coopératif, ainsi que des niveaux de défi bonus, des modes Survie et Versus, il s’annonce comme un petit jeu de tir Switch amusant et nous sommes impatients de lui donner un souffle.

Le jeu est toujours en développement avec une sortie prévue à l’automne, mais nous avions récemment eu la chance de demander à Henry Fernández – l’équipe solo derrière Fiery Squirrel – de développer Cosmic Defenders tout en travaillant sur un doctorat, son partenariat avec Natsume et le expérience de la vie au Japon en tant que développeur de jeux indépendants.

Nintendo Life: Tout d’abord, pour tous ceux qui auraient pu manquer l’annonce de Cosmic Defenders, parlez-nous un peu du jeu et de ce qui en fait un bon choix pour Switch.

Henry Fernández, PDG de Fiery Squirrel: Le prototype du jeu était solo, mais impliquait 4 personnages différents (1 joueur et 3 personnages contrôlés par le processeur). Après de nombreux tests, amener les gens à y jouer et recevoir des commentaires, j’ai remarqué que les gens appréciaient beaucoup l’interaction avec ces processeurs; la petite IA du jeu ferait des choses comme vous aider lorsque vous avez des problèmes et que vous deviez travailler ensemble pour terminer un niveau. J’ai pensé que ce serait une bonne idée de mettre toutes ces nouvelles mécaniques dans un jeu où votre équipe était également composée de vraies personnes.

J’adore les jeux «old-school», en particulier les jeux de plateforme 2D […] ces jeux ont en quelque sorte façonné ma génération de développeurs avec une grande influence sur nous

L’idée originale du jeu était fortement basée sur la coopération, un message significatif et beaucoup d’action. En raison de la nature du Switch, je pensais qu’un jeu avec ces caractéristiques conviendrait parfaitement à la console: un jeu simple auquel vous pourriez jouer avec vos amis, soit en coopérant avec eux pour atteindre le même objectif, soit en les combattant simplement pour s’amuser.

Soit dit en passant, même si jouer avec d’autres personnes est très amusant, le jeu peut également être apprécié en mode solo. Dans la version finale, le seul mode qui nécessite au moins deux joueurs est le mode Versus, mais le mode histoire et le mode survie peuvent également être joués seuls.

Nous avons lu dans le RP que vous aimez “utiliser des éléments de la vieille école de manière moderne” – quels jeux ou autres influences vous ont fait penser lors de la création de Cosmic Defenders?

Oui, j’aime vraiment les jeux «à l’ancienne», en particulier les jeux de plateforme 2D. La première console que je possédais était une NES, comme c’était le cas pour la plupart des développeurs de jeux indépendants actuels, et ces jeux ont en quelque sorte façonné ma génération de développeurs avec une grande influence sur nous. Je pense que nous avons tous beaucoup appris de cette époque, et tous ces jeux ont énormément contribué à ce que nous sommes aujourd’hui.

Pour répondre à votre question, l’un des jeux qui a servi d’inspiration et a donné des idées à inclure dans Cosmic Defenders était Contra: l’une des mécaniques de base du jeu a été inspirée par ce jeu. De plus, même si ce n’est pas explicite, le Super mario la série faisait partie de l’inspiration, ainsi que Mega Man, Dig Dug, etc. De plus, il existe des jeux plus récents tels que Super Mario Galaxy, Super Smash Bros. et Wario Land: Secouez-le! que j’ai aussi utilisé comme inspirations.

Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté tout au long du développement?

Toute l’équipe Natsume a été incroyablement utile avec de nombreux aspects du jeu, y compris les tests, les conseils, la promotion, etc.

Je pense que le développement d’un jeu multijoueur est considérablement plus difficile qu’un jeu solo. Le nombre de fonctionnalités (en particulier celles liées aux joueurs) est multiplié par le nombre de personnages que vous avez dans une partie.

Quelque chose de spécifique dans mon cas particulier est que je n’ai pas beaucoup d’expérience avec l’art. Même si je l’aime beaucoup et que je fais de mon mieux pour rendre les choses attrayantes, l’art n’est pas ma plus grande compétence, et je n’ai en fait aucune expérience en la matière. Mon principal est lié à la programmation, il faut donc beaucoup plus de temps pour obtenir quelque chose qui semble décent et qui puisse bien s’adapter au jeu.

Enfin, tester un jeu multijoueur est également difficile si vous travaillez principalement seul. Avec un jeu solo, je pourrais trouver et corriger moi-même la plupart des bugs importants. Lorsque vous travaillez sur un jeu multijoueur, il est très utile d’inclure davantage de personnes lors du débogage et des tests.

Non seulement vous êtes une équipe composée d’un seul homme, mais nous comprenons que vous avez également travaillé sur un doctorat aux côtés de Cosmic Defenders. A-t-il été difficile de jongler entre les deux? Depuis combien de temps le jeu est-il en développement?

Oui c’est correct! Je voudrais également souligner que même si la majorité de la production a été réalisée en équipe individuelle, il existe des aspects du jeu, tels que la musique, les effets sonores et l’art pour lesquels l’aide d’autres personnes a été cruciale. La musique du jeu a été créée par Aidan Faas et Stefano Merino. Toute l’équipe de Natsume a été incroyablement utile avec de nombreux aspects du jeu, y compris les tests, les conseils, la promotion, etc. Gabriel Balda a créé le logo du jeu et a également aidé depuis le début de la production du côté artistique.

Jongler avec le temps entre le développement du jeu et mon doctorat, oui, il a été difficile de gérer les deux pendant la même période. La bonne partie est que ma recherche de doctorat concerne également les jeux, plus spécifiquement la conception de jeux, et j’aime vraiment travailler dans ce domaine, donc au moins je suis très motivé tout au long du processus. De plus, j’ai eu la possibilité de décider du temps à consacrer aux deux, ce qui a également beaucoup aidé.

Être à Tokyo a été un grand avantage à bien des égards. Il y a des rencontres organisées par différentes personnes pour la communauté, à Tokyo et aussi à Kyoto

Le développement de Cosmic Defenders a commencé en septembre 2017. Avant cela, il y avait un jam de jeu, (Ludum Dare) en 2017, où l’idée du jeu est née. Ainsi, le temps de développement entier était d’environ 2 ans et 5 mois (plus les jours de jam de jeu).

Comment êtes-vous devenu impliqué dans le programme Indie de Natsume? Quelle était l’idée derrière l’initiative et, en tant que développeur indépendant, comment ce partenariat vous a-t-il aidé?

Le jeu a été exposé lors de certains événements au Japon (où je vis en ce moment): Tokyo Sandbox, Bitsummit et Tokyo Game Show. Je pense que j’ai été vraiment chanceux d’avoir l’opportunité de montrer le jeu lors de ces événements, car ils ont été très utiles lors des tests de jeu, pour rencontrer des gens de l’industrie et pour donner au jeu une certaine visibilité. De plus, j’ai rencontré Taka Maekawa (producteur de Natsume) lors d’un de ces événements (Bitsummit) et j’ai eu la chance de le lui montrer.

Depuis Bitsummit, nous sommes restés en contact par e-mail, et j’ai eu la chance de lui montrer une partie du plan qui n’était pas présenté au salon, quelques idées qui étaient incomplètes à l’époque également et la philosophie globale qui a été conçue avec Fiery. Écureuil lors de la création de jeux. Je pense que nous avons tous les deux aimé l’idée de travailler ensemble pour améliorer Cosmic Defenders et essayer d’en tirer le meilleur parti.

À propos de l’initiative de soutenir les développeurs de jeux indépendants, je pense que Natsume pourrait l’expliquer de bien meilleure façon, mais je peux vous donner mon point de vue à ce sujet: je crois que Natsume comprend que l’un des aspects les plus difficiles pour nous, comme Les Indes, étant de petits groupes de personnes passionnées qui veulent créer des jeux intéressants, c’est obtenir l’exposition nécessaire pour atteindre le public que nous voulons toucher. Afin de complimenter cette partie du processus, dont la plupart d’entre nous sont inexpérimentés, Natsume a pensé que ce serait formidable de soutenir les Indes avec leur expérience et leur public, pour nous aider à amener nos jeux à ce public et, en même temps, pour pouvoir présenter de nouvelles expériences à leur public avec les jeux que nous faisons.

Dans mon cas, il y a différents aspects de l’ensemble du processus de création dont Cosmic Defenders et Fiery Squirrel ont bénéficié. Il a été très utile d’avoir les commentaires de Natsume sur les idées liées au jeu pendant le processus de création, en particulier la conception du jeu, l’art, le son, etc. En outre, comme je l’ai déjà mentionné, un aspect difficile de ce type de jeu était l’AQ et test, Natsume a également énormément aidé avec cette partie, en déboguant le jeu et en améliorant sa qualité. Enfin, bien sûr, je pense que grâce à leur expérience marketing et à leur public incroyable, j’espère que plus de gens connaîtront le jeu et auront une chance de l’apprécier.

Il a été très utile d’avoir les commentaires de Natsume sur les idées liées au jeu pendant le processus de création, en particulier la conception du jeu, l’art, le son

Avec des événements comme Bitsummit à Kyoto, la scène indie japonaise est en plein essor en ce moment, et de l’extérieur, tout le monde semble très sympathique. La vie et le travail à Tokyo ont-ils été avantageux en termes d’interaction avec la communauté des développeurs indépendants?

Oui tout à fait. Être à Tokyo a été un grand avantage à bien des égards. Il y a des rencontres organisées par différentes personnes pour la communauté, à Tokyo et aussi à Kyoto (je pense qu’il y a plus d’endroits mais ce sont ceux que je connais), assister à ces événements est vraiment bien, car vous avez la chance de rencontrer des gens de l’industrie et pour s’amuser. Vous avez la possibilité de montrer sur quoi vous avez travaillé (prototypes, idées, annonces), ou de voir ce que d’autres ont fait. En fait, la première fois que j’ai montré Cosmic Defenders (à l’époque Cosmos Defenders), c’était aux Tokyo Indies, qui est l’une des rencontres que j’ai mentionnées. Si je n’habitais pas à Tokyo, je n’aurais pas eu la chance d’assister à ces réunions.

De plus, des événements tels que Bitsummit, Tokyo Game Show et Tokyo Sandbox sont parfaits pour montrer aux joueurs ce que nous, les indiens, faisons. Le coût de la participation à ces événements lorsque vous vivez à Tokyo diminue considérablement: nous n’avons pas besoin de payer un billet d’avion, et parfois nous n’avons même pas à payer le logement, ce qui aide beaucoup.

Je voudrais également souligner que vivre au Japon a été une expérience incroyable, et être proche de la culture japonaise et des gens peut nous aider à apprendre beaucoup et à nous améliorer en travaillant. Non seulement dans le domaine du développement de jeux, mais aussi dans le monde universitaire et même dans la vie personnelle. Avec des amis, vous avez la possibilité de voir à quel point vous êtes différent par rapport au Japon et à l’Asie en général et pouvez apprendre beaucoup de choses pour les combiner et créer des choses plus intéressantes.

Le jeu a commencé comme «Cosmos Defenders». Pourquoi le changement de titre? Des raisons juridiques ennuyeuses ou quelque chose de plus juteux?

Principalement parce que le nouveau titre reflète mieux le sujet du jeu. Nous avons décidé de choisir quelque chose qui correspond mieux à la mécanique du jeu et à son contenu.

Nous devons nous demander – d’où vient le nom Fiery Squirrel?

Il n’y a vraiment aucune raison profonde pour le nom, mais je peux vous expliquer comment je l’ai trouvé. Quand j’allais sortir le premier jeu de Fiery Squirrel, un jeu mobile appelé Mangeurs de peluches, Je voulais le publier sous un nouveau nom spécialement créé pour la création et la sortie de jeux, j’ai donc décidé de rechercher des choses intéressantes (principalement des choses liées à la nature) qui m’étaient en quelque sorte liées et qui étaient uniques.

Logo de Fiery Squirrel.

Je pensais que si je trouvais un animal rare ou un animal peu connu qui vivait au Venezuela (mon pays), il serait plus facile d’avoir au moins la partie unique du nom que je voulais. Parmi les animaux intéressants que j’ai trouvés, il y avait l’écureuil ardent, qui habite autour d’un endroit très rural et sauvage du pays. J’ai commencé à en savoir plus à ce sujet et j’ai découvert que l’espèce est (selon Wikipedia) diurne, territoriale et solitaire, ce qui ressemble en quelque sorte à certains aspects de ma personnalité, je pensais que c’était la solution idéale pour ce que je cherchais.

De plus, le nom (au moins en espagnol) sonne hilarant, parfois les gens rient quand ils le voient et je pense que c’est une bonne chose.

Cosmic Defenders est prévu pour «cette année» – des nouvelles sur une date de sortie plus concrète? Et quelle est la prochaine étape du programme Natsume Indie?

À l’heure actuelle, nous suivons une publication au début du 2e trimestre. Quant aux nouveautés du programme Indie de Natsume, je laisserai Taka Maekawa répondre à cela …

(Taka Maekawa, Natsume Inc.: Actuellement, nous examinons des titres passionnants avec beaucoup de potentiel. Nous espérons avoir des annonces dans un avenir proche.)

Enfin, entre travailler sur votre doctorat et le jeu, avez-vous eu le temps de profiter d’autres jeux sur Switch?

Oui. Je ne dirais pas que j’ai eu beaucoup de temps libre, mais je joue définitivement quand je peux! Parmi les jeux que j’ai eu la chance d’essayer sur le Switch, citons: Zelda: le souffle de la nature (jeu incroyable), Cuphead (mon dieu, c’est magnifique et super difficile), Celeste, Pokemon: Allons-y, Évoli!, GRIS, et Super Mario Maker. J’ai encore une longue liste de jeux auxquels je veux jouer, mais je suppose que ce sera après la sortie de Cosmic Defenders!

Nous remercions Henry (et M. Maekawa!) D’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous avons modifié les réponses à quelques endroits pour améliorer la lisibilité. Vous pouvez suivre Fiery Squirrel sur Twitter et nous vous informerons quand une date de sortie ferme a été fixée.

Aimez-vous le look de Cosmic Defenders? Faites-nous part de vos réflexions avec un commentaire à l’endroit habituel.

