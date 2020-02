Counter-Strike: Global Offensive a battu un nouveau record!

Depuis son lancement en 2012, Counter-Strike: Global Offensive est l’un des jeux les plus populaires sur la scène des PC de jeu et dans le monde des jeux compétitifs. C’est pourquoi peu de gens seront surpris de savoir qu’il continue de croître et qu’il a récemment réussi à imposer un nouveau record d’utilisateurs connectés.

Ce qui se passe, c’est que récemment, le Valve FPS a atteint la marque de 901 681 utilisateurs simultanés. Ce qui précède a non seulement représenté son pic pour le 9 février, mais est également devenu son utilisateur simultané maximal. Le précédent record avait été enregistré le 28 mars 2016, le jour où Counter-Strike: Global Offensive atteignait 850 485 utilisateurs connectés.

Avec cette réalisation, Counter-Strike: Global Offensive possède la troisième meilleure marque d’utilisateurs simultanés de l’histoire de Steam. Les 2 jeux qui le dépassent sont PUBG et DOTA 2, des jeux populaires qui ont obtenu des pics de 3 257 248 et 1 295 114 utilisateurs simultanés respectivement.

L’une des raisons pour lesquelles Counter-Strike: Global Offensive a réussi à continuer de croître de cette manière est qu’il est devenu gratuit fin 2018. Ainsi, la communauté n’a plus à payer de prix. afin de profiter de l’expérience compétitive légendaire qu’elle offre.

Counter-Strike: Global Offensive est disponible pour PC. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

