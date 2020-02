Counter-Strike: Global Offensive bat le record de joueurs simultanés

Counter-Strike: Global Offensive a battu son record de nombre de joueurs simultanés.

Comme révélé sur Twitter (ci-dessous) – via Steam Database – le nouveau record est fixé à 901 681 utilisateurs. Le record précédent a été établi à 850 485 selon Rock Paper Shotgun, il a été établi en avril 2016.

Steam lui-même a également battu son record d’utilisateurs simultanés, son nouveau record étant de 19107803. Cela survient quelques jours seulement après que la plate-forme de Valve ait atteint son record historique de 18,8 millions d’utilisateurs simultanés.

En décembre 2018, le tireur en ligne a atteint un nouveau record de plus de 20 millions de joueurs uniques en un mois. Ce même mois, le jeu est devenu gratuit.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que Valve travaillait sur une fonction de “mise en sourdine automatique” pour les joueurs CS: GO abusifs. L’année dernière, un programme d’IA a attrapé plus de 15 000 tricheurs dans le jeu. Le mois suivant, un autre joueur a été surpris en train de tricher en direct.

La semaine dernière, une nouvelle ligue d’esports a été annoncée pour CS: GO – elle appartiendra à l’équipe. Plus tard cette année, l’un des principaux événements esports se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil.

Et les nouveaux records sont:

Vapeur: 19107803 (6079346 en jeu – 32%)

CSGO: 901 681 (451 883 sur les serveurs officiels – 50%)

Rappel amical que nous mettons à jour les données et les graphiques toutes les 5 (600 meilleures applications) à 10 minutes pour suivre avec précision les pics! Https: //t.co/bzLMfMOJvD

– Base de données Steam (@SteamDB) 9 février 2020