Counter-Strike: Global Offensive établit un nouveau record simultané sur Steam

Par Sherif Saed,

Lundi 2 mars 2020 12:59 GMT

Counter-Strike: Global Offensive a battu son record de joueurs simultanés Steam pour la deuxième fois en autant de mois.

Pendant le weekend, Counter-Strike: Global Offensive – un jeu vieux de huit ans – établissez un nouveau record de joueurs simultanés sur Steam.

Selon Steam Charts, 924 045 joueurs ont sauté en même temps. Ce chiffre a légèrement augmenté depuis pour atteindre 925 990 joueurs.

Le mois dernier, CS: GO a attiré plus de 876 575 joueurs simultanés, ce qui était un nouveau record pour le jeu à ce moment-là. Avant cela, le record le plus récent avait été établi en avril 2016. CS: GO est, bien sûr, un jeu gratuit populaire, donc se classer en tête des listes de Steam n’est pas particulièrement nouveau.

Mais il est néanmoins impressionnant que le jeu continue d’atteindre de nouveaux sommets autant d’années après sa sortie. La cause de cette augmentation soudaine de la popularité n’est pas claire, mais cela a probablement quelque chose à voir avec le coronavirus. L’épidémie a forcé de nombreuses personnes, en particulier en Chine, à rester chez elles, ce qui signifie inévitablement plus de temps pour les jeux vidéo.

