Counter Strike: Global Offensive Patch Notes: mise à jour Nerfs SG553

Valve a déployé une nouvelle mise à jour dans Counter-Strike: Global Offensive, rééquilibrant et changeant plusieurs armes et apportant des modifications aux cartes du jeu. Bien qu’aucun changement individuel de CS: GO ne soit susceptible de perturber massivement la formule, les ajustements des armes pourraient modifier le jeu compétitif.

Les fusils d’assaut ont subi l’essentiel des ajustements du patch du 10 avril. Le SG553 a vu sa cadence de tir et sa précision réduites, et la précision de l’AUG a également été ajustée pour le rendre plus efficace à portée réduite et légèrement moins efficace à portée réduite. Le M4A1-S, quant à lui, a vu son prix réduit de 200 $ à 2900 $.

Les pistolets Deagle et Tec-9 ont également été ajustés. La précision de saut du Deagle a été améliorée pour raccourcir le temps de récupération après l’atterrissage, et la précision globale de tir du Tec-9 a également été améliorée. La pénétration du blindage du pistolet mitrailleur Bizon a également été améliorée.

Six cartes ont été modifiées: Anubis, Inferno, Overpass, Chlorine et Mirage. De nombreux changements étaient mineurs, tels que le nettoyage d’une pièce individuelle ou la résolution de problèmes d’écrêtage, mais Anubis a été déplacé en mode compétitif et les boost boost ont été supprimés.

Vous pouvez trouver les notes de patch complètes ci-dessous. Le jeu a maintenant une nouvelle concurrence de Valorant de Riot Games, un jeu de tir à la première personne en version bêta qui combine un jeu de tir précis avec des capacités de héros.

Armes

SG553 – Cadence de tir et précision réduites.AUG – Amélioration de la précision debout sans portée. Précision de portée réduite.M4A1-S – Prix réduit à 2900 $.Deagle – Précision améliorée lors du saut et temps de récupération de précision raccourci après l’atterrissage.Tec-9 – Précision améliorée.Bizon – Pénétration accrue de l’armure.

Plans

Anubis

Déplacé en mode compétitif, taches de boost involontaires et écrêtage corrigés.Fixés problèmes de réflexion de l’eau et performances améliorées.

Enfer

Réglages HDR modifiés.Mur par la porte d’un balcon de site est «bingelibangable».

Bureau

De la neige apparaît sur la benne à ordures dans la cour arrière.Les distributeurs de boissons sont réapprovisionnés.Le bureau est non-fumeur.Repose la salle de pause de la cuisine.

Dépasser

Nouveau modèle de collision sur les bennes à ordures Augmentation du pixel fixe dans l’eau par le site B. Éclairage du monde révisé. Site de bombe retravaillé Toile de fond.

Chlore

Éclairage d’environnement éclairé.Fabriqué par défaut modèle de lecteur CT FBI.Ajout de contreplaqué pour la visibilité sur le site de bombardement B.Plaques d’eau supprimées.Portail de la zone fixe sur la porte grinçante.Pince de grenade ajoutée sur la bâche jaune.Inclus le matériel manquant pour les yeux brillants.Problème d’écrêtage fixe près de la rivière. Correction de quelques taches bloquées par les bombes.

Mirage

Correction de problèmes d’écrêtage Visibilité bloquée sous le camion sur le site B.

Divers

Textures compressées pour améliorer l’utilisation de la mémoire. Auto-vocalisations silencieuses par les bots lors de l’échauffement. Suppression de Guardian de l’onglet Looking to Play. Ajout d’une option de lancement de Noubershader pour améliorer le taux de rafraîchissement sur l’ancien matériel Intel.

