Cours pour apprendre à créer des jeux vidéo pendant la quarantaine

Les jeux vidéo sont devenus le secteur le plus prospère de l’industrie du divertissement. Son marché a connu une croissance exponentielle ces dernières années, principalement en raison de l’adoption sur les smartphones et les tablettes. Ces derniers ont brisé les barrières du public, car ils sont désormais appréciés des enfants, des jeunes et des adultes. Les jeux vidéo ne font plus de distinction entre l’âge et le sexe; n’importe qui peut avoir un centre de divertissement dans sa poche.

Bien sûr, l’essor des jeux vidéo exige également un plus grand nombre de développeurs, artistes, écrivains et autres rôles essentiels qui donnent vie à ce qui précède. Avant, il était courant que seules les grandes entreprises se consacrent à la création de jeux, mais le paysage a considérablement changé au cours de la dernière décennie. Le développement indépendant s’est trop développé, ce qui montre clairement que vous n’avez pas nécessairement à travailler avec un géant pour concrétiser votre idée.

Heureusement, au fil des ans, un nombre infini d’outils sont apparus – tels que des moteurs graphiques – qui vous aideront à créer un jeu vidéo. D’un autre côté, Internet regorge de ressources, de tutoriels et de forums où une immense communauté de développement partage la même passion. Il est de plus en plus courant d’entendre des histoires de réussite où une petite équipe, même une seule personne, a réussi à consolider un projet, que ce soit sur des appareils, mobiles, consoles ou PC. En Hypertextuel nous nous assignons l’objectif de rechercher quelques cours qui vous aideront à créer un jeu depuis ses débuts.

Conception et développement de jeux vidéo

Michigan State University a créé un programme dont le but est de vous enseigner la concepts de base théoriques et pratiques de la production de jeux vidéo. Vous apprendrez à créer à partir du concept d’un jeu, de son prototype et de sa phase de test, de la mise en œuvre des idées, des licences, du marketing et d’autres problèmes liés à l’entreprise impliqués dans la distribution. C’est formé par 5 cours en anglais; Vous pouvez le terminer en environ 6 mois en consacrant 3 heures par semaine.

Développement et conception de jeux vidéo

Le programme Universidad de los Andes vise à vous apprendre à concevoir et développer des jeux vidéo 2D et 3D. De plus, ils expliqueront comment fonctionne le marché et comment vous pouvez distribuer votre projet une fois qu’il est terminé. Parmi ses 5 cours vous rencontrerez Unity, l’un des moteurs graphiques les plus populaires aujourd’hui. Il est disponible en espagnol et vous pouvez le compléter en 8 mois en consacrant 3 heures par semaine.

Conception et création de jeux vidéo

Créé par l’Université autonome de Barcelone, ce programme est composé de 6 cours assez complet sur les sujets suivants:

Bien sûr, vous commencerez par savoir comment se compose un jeu vidéo, ses différentes sections, les disciplines impliquées dans ses outils de conception et de développement vers qui vous pouvez vous tourner. Il est entièrement en espagnol et vous pouvez le terminer en 8 mois en consacrant environ 2 heures par semaine.

Game design: art et concepts

Le California Institute of the Arts a créé un programme axé sur le développement indépendant. Tout au long de ses 5 cours, vous apprendrez des disciplines plus spécifiques, telles que créer des histoires et des récits ou concevoir des personnages. Il peut être complété en 6 mois en consacrant 3 heures par semaine; Il est sous-titré en espagnol.

