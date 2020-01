Couvertures électriques, pyjamas fantaisie, boîte en or Mucinex, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une boîte dorée saccadée de Jack Link, des MacBook Pros remis à neuf et une vente Columbia donnent le coup d'envoi des meilleures offres de jeudi sur le Web.

Meilleures offres technologiques du jour

Aujourd’hui seulement, Amazon souffle un tas de modèles Apple MacBook 13 “sans barre tactile remis à neuf à partir de la mi-2017. Les prix commencent à 780 $ et vont jusqu’à 890 $.

Pour ceux qui se demandent, ce sont Amazon Renewed, pas Apple Refurbished. Ce qui signifie qu’ils ont une garantie plus courte fournie par Amazon, pas cette incroyable garantie Apple d’un an.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un accord Gold Box, donc le temps presse. Ces prix disparaîtront à la fin de la journée, et je soupçonne que certains modèles (les moins chers) peuvent se vendre tôt.

Yo Kyle,

Vous vous souvenez quand nous sommes allés dans ce cybercafé et vous avez dit que jouer avec un moniteur plus grand vous avait aidé à mieux viser? Mec, découvrez ce moniteur de jeu sans cadre AOC G2590FX de 25 “.

C’est 160 $, ce qui est assez solide pour un moniteur, mais il a des spécifications folles: taux de rafraîchissement de 144 Hz, compatible G-Sync, temps de réponse de 1 ms et son 1920×1080, ce qui est décent pour jouer à Overwatch. C’est certainement mieux que de jouer sur cet écran de 15 pouces sur votre ordinateur portable, c’est sûr.

C’est aussi le plus bas jamais enregistré. Alors vérifiez-le.

160 $

D'Amazon

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Il fait froid dehors. Pourquoi quitter ton lit? Rendez votre lit encore plus confortable lorsque vous obtenez une couverture chauffante électrique Biddeford. À l’heure actuelle, la couverture bleue est réduite à 20 $ chez Walmart. Il est livré avec trois réglages de chaleur, un arrêt automatique après 10 heures, un cordon de 13 pieds, et est agréable et grand à 62 “x 50”.

Amis à faible teneur en glucides, cette boîte dorée de boeuf séchée de Jack Link est faite pour vous. Parfait comme collation de randonnée ou comme alternative aux frites et biscuits, le saccadé est un petit régal incroyable – dommage qu’il soit stupide et cher la plupart du temps.

Mais ce n’est pas vrai aujourd’hui! À l’heure actuelle, Amazon remet tout un tas de saccadés dans de nombreuses saveurs. N’oubliez pas que cette vente se termine aujourd’hui. Alors approvisionnez-vous avant que certains frères affamés de protéines ne les commandent tous.

Emballez vos restes avec ces conteneurs de stockage étanches Rubbermaid. Ces contenants étanches vont au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur. Et ils ne coûtent que 14 $ pour un ensemble de 5 (ou 10 si vous comptez les couvercles). Ce sont une avancée majeure par rapport aux ziplocks en plastique bon marché que vous avez dans le placard.

14 $ US

D'Amazon

Tout le monde panique à propos du Coronavirus en ce moment. Il est probable que vous ne l’ayez pas et que vous ne l’obtiendrez pas. Vous avez juste un rhume. Maintenant, un rhume n’est rien pour éternuer. Tu piges. Parce que tu éternues quand tu es malade. D’accord, je me tais maintenant. Si vous êtes déjà malade ou paranoïaque à propos de tomber malade cette saison, faites le plein de médicaments pendant cette Gold Box Mucinex contre le rhume et la grippe sur Amazon.

Pour rappel, il s’agit d’une vente Gold Box, ce qui signifie que les prix sont pour aujourd’hui uniquement et jusqu’à épuisement des stocks.

24 $

D'Amazon

16 $ US

D'Amazon

15 $

D'Amazon

10 $

D'Amazon

8 $

D'Amazon

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Si vous aimez passer toute la journée en pyjama, vous pourriez aussi bien obtenir le pyjama le plus confortable pour vous détendre. En ce moment, Crane & Canopy offre 40% de réduction sur son ensemble Layla Pyjama Set aux lecteurs de Kinja Deals. Vous pouvez obtenir ces pyjamas pour 77 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJAPJ à la caisse.

Crane & Canopy est connu pour sa literie de luxe, il est donc logique qu’ils ajoutent un pyjama à sa gamme de produits. Le Layla PyjamaSet a un design passepoil contrasté classique et un col chic. La combinaison de rayonne et d’élasthanne rend ce pyjama si doux et confortable. Il est plus doux que le beurre sur votre peau.

Ne dépensez pas le plein prix sur l’équipement d’hiver lorsque vous pouvez tout mettre en vente avant la prochaine grande tempête. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% sur les prix de détail d’origine chez Columbia. Entrez simplement le code promo HIVER60 à la caisse. La vente se poursuit jusqu’au 11 février.

La populaire vente Choisir ce que vous payez d’Everlane est de retour et des styles sont ajoutés chaque jour de la vente. Vous pouvez choisir parmi des centaines de produits pour hommes et femmes pour 10%, 20% ou 30% de réduction sur le prix d’origine.

Il vous reste encore quelques jours pour acheter cette vente. Vous voudrez vérifier les nouveaux styles à mesure qu’ils sont ajoutés!

Timbuk2 organise une vente de fin de saison. Fin de quelle saison? Nous ne savons pas depuis l’hiver va jusqu’en mars. Quoi qu’il en soit, ils ont jusqu’à 50% de réduction sur certains sacs à dos, sacs de messager, fourre-tout, sacs de voyage, accessoires et plus encore. Pendant cette vente, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 10% sur les prix de vente lorsque vous utilisez le code promotionnel 10 PLUS à la caisse. La vente se poursuit maintenant jusqu’au 31 janvier.

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Pandémie | 25 $ | Walmart | Carte-cadeau Walmart en prime de 10 $

Pandemic est l’un des meilleurs jeux de société coopératifs que vous puissiez posséder, et en ce moment, Walmart l’a pour 25 $. Bien que cela représente quelques dollars de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu, vous obtiendrez une carte-cadeau de 10 $ avec votre achat. Et selon la fréquence à laquelle vous magasinez chez Walmart, cela pourrait être une bien meilleure affaire.

Voici l’essentiel: vous et jusqu’à trois autres amis devrez travailler ensemble pour survivre et sauver le monde. Et si vous pensez que vous pouvez gérer cela, c’est maintenant un moment incroyable pour acheter. N’oubliez pas que l’hiver est là et que vous aurez probablement besoin de quelque chose pour vous occuper alors qu’il fait 10 degrés à l’extérieur.

Je serai le premier à l’admettre, je suis assez mauvais à Smash. Et si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d’une pause dans la peur constante de tomber dans un trou géant, prenez le jeu Mario + Rabbids Kingdom Battle à 20 $ pour la Nintendo Switch. Ça irait très bien avec un contrôleur Pro de fantaisie, FYI.

Offres que vous avez peut-être manquées

Les pantalons extensibles sont bons pour l’âme. Pourquoi porter des jeans inconfortables quand vous pouvez simplement vous étirer dans autre chose? Obtenez une paire de pantalons d’hiver en velours côtelé extensible à partir de 30 $ chez Jachs. Pendant cette vente, les prix sont réduits jusqu’à 75% sur les pantalons et vestes en velours côtelé lorsque vous utilisez le code promo WNTR à la caisse.

Si vous souhaitez créer un home cinéma économique à base de projecteurs, le Nebula Prizm II est un bon choix, et vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 146 $ avec le coupon en ligne.

C’est l’option parfaite pour les consommateurs soucieux de leur budget qui souhaitent plonger leurs orteils dans un autre type de cinéma maison. Il se vend régulièrement autour de 200 $, et ce prix était déjà une excellente affaire.

Regardez, nous avons tous des choses importantes à faire au travail. Les délais sont cruciaux. Mais si vous êtes malade, restez à la maison. Ne mettez pas tout le monde malade! Si vous avez des collègues qui essaient de «passer au travers» et de infecter tout le bureau, il est temps de leur envoyer un message et de vous protéger. Obtenez une cruche géante (enfin, deux) de désinfectant pour les mains avancé de Mountain Falls pour 12 $. Vous pouvez obtenir ces cruches de désinfectant pour les mains sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 10% sur l’option S’abonner et enregistrer.

Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu as pour cuisiner du bon riz. Si vous voulez le faire rapidement, vous pouvez obtenir un cuiseur à riz à micro-ondes Joseph Joseph pour 12 $ sur Amazon. Vous pouvez vous tenir (pas trop près) à côté de votre micro-ondes et discuter «bon riz, bon riz, bon riz» pendant la cuisson.

12 $

D'Amazon

Classe sérieusement votre café préparé à la maison avec ce vaporisateur à lait et mousseur à prix réduit. Utilisez le code promo W2EH5SEJ pour faire tomber ce bateau à vapeur de 40 $ à un bas 30 $. Il a quatre fonctions: mousse dense chaude, mousse aérée chaude, lait chaud et mousse froide. Mais peut-être la meilleure partie? C’est super facile à nettoyer.

30 $

Depuis amazon Utilisez le code W2EH5SEJ

Vous partez bientôt en road trip? Après avoir dépensé 100 $ en collations et boissons pour la route, vous pouvez les garder au même endroit dans la voiture. Cet organisateur de voiture classique 3 en 1 coûte seulement 9 $ sur les vols quotidiens lorsque vous utilisez le code promo KJCORG à la caisse. L’organisateur peut contenir des boissons, des collations, ainsi que des cotes et des fins telles que des chargeurs, des stylos, des pièces de monnaie, des jouets pour bébé, des collations, des lingettes, etc.

Vous vous préparez pour la prochaine grosse tempête de neige? Vous pouvez vous préparer, grâce à la vente d’hiver Whiteout de Backcountry. Jusqu’au 31 janvier, vous pouvez économiser jusqu’à 30% d’équipement et de vêtements de Backcountry. Si vous n’avez pas une bonne veste, c’est le moment d’en acheter une. Backcountry propose des vestes à capuche, des vestes isolées et bien plus encore dans cette vente d’une semaine.

J’adore les bébés. Ils sont mignons et sentent bon (quand ils ne font pas caca). Mais il est indéniable que les bébés sont très grossiers. Ils nécessitent beaucoup de nettoyage, que ce soit à la suite d’incidents de crachats, de préparations de lait ou de lait qui se répandent sur eux, ou vous savez, se chier stupide. Aidez-les à rester jolis et propres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un pack de 10 débarbouillettes en éponge douce. Trois couleurs différentes sont marquées sur Amazon. Obtenez des rayures blanches, bleues ou bleues pour 4 $.

4 $

D'Amazon

4 $

D'Amazon

4 $

D'Amazon

Si vous avez une tonne d’appareils intelligents dans votre maison, pourquoi ne pas les rendre encore plus intelligents? Vous pouvez obtenir un pack de quatre Gosund Mini Smart Plug pour 21 $ lorsque vous utilisez le code promo E22PXEVO. Les prises intelligentes fonctionnent avec Amazon Alexa et Google Home, vous pouvez donc éteindre les lumières de l’autre côté de la pièce, ainsi que de votre smartphone.

Commencez à rouler avec vos mousses pour seulement 13 $ avec ce rouleau à mousse compacte Trigger Point GRID à prix réduit. Ce rouleau itty-bitty supporte jusqu’à 250 livres et utilise la compression de votre poids corporel pour simuler un massage sportif après une séance d’entraînement. C’est génial et douloureux. Obtient le vôtre!

Au cas où vous l’auriez manqué la semaine dernière, c’est de retour! Si votre routeur n’inclut pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de NETGEAR est un moyen simple et économique de résoudre ce problème, et 17 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais vu.

Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

Pour info, il commencera à être expédié en février.

17 $

D'Amazon

Si vous pouvez ignorer le design agressif rouge et noir et avoir la capacité de changer le lecteur (vous le faites), c’est un compagnon solide avec lequel vous pouvez vous pencher pendant les inévitables tempêtes hivernales.

L’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 de 15,6 pouces contient une carte graphique AMD Radeon RX 560X, 8 Go de RAM, un processeur AMD Ryzen 5 et … un disque dur SATA 1 To décevant. Mis à part le disque boiteux, ajoutez tout cela et vous avez un PC de jeu à petit budget prêt à affronter tout adolescent qui pense qu’il est bon à Fortnite.

Et pour moins de 500 $, c’est un jeu parfait sans coûter un bras et une jambe.

500 $

D'Amazon

Le FireCuda de Seagate est l’un des disques de remplacement PS4 les plus populaires sur le marché, en grande partie grâce aux 8 Go de stockage flash intégrés qui peuvent accélérer votre stand et les temps de chargement. Pas pour rien, mais cela fonctionnerait aussi pour votre PC.

C’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu, égal à celui que nous avons vu le Premier Jour.

60 $

D'Amazon

À l’heure actuelle, Huckberry réduit une tonne de produits Yamazaki à hauteur de 15%. Si vous n’êtes pas familier, Yamazaki fabrique de belles pièces modernes pour pas beaucoup d’argent. Que vous cherchiez à mettre à niveau les bols de nourriture de votre animal de compagnie, votre porte-papier hygiénique, vos tables d’appoint, votre chariot de rangement ou que vous souhaitiez simplement un moyen plus intelligent de ranger vos clés, cette vente a quelque chose pour tout le monde.

Shep, notre transfuge préféré et l’entraîneur Pokémon le moins talentueux du marché, était super nerveux pour ces produits Yamazaki. Vous savez donc qu’ils sont bons.

Les prix commencent à seulement 17 $. Assurez-vous donc de vous procurer quelques pièces avant qu’elles ne soient en rupture de stock.

Vous cherchez une nouvelle veste élégante à ajouter à votre garde-robe? Si vous possédez déjà quelques pulls ras du cou, thermiques et henley, une de ces vestes Flint et Tinder serait une option de superposition parfaite pour vous. À l’heure actuelle, la veste de chemise cirée matelassée Flint and Tinder coûte 161 $ chez Huckberry, ce qui représente une réduction de 35%. Alors que la veste de camionneur cirée doublée de laine Flint and Tinder coûte 229 $ (20% de rabais).

Avec 40 zones de gradation locales, la prise en charge Dolby Vision HDR (c’est la bonne) et le Chromecast intégré, le téléviseur intelligent 4K de classe M de 5 pouces à 650 $ de Vizio est une bonne affaire. Nous voyons ce téléviseur rétro-éclairé à gamme complète pour 200 $ de plus ailleurs De plus, il fonctionne avec AirPlay, ce qui signifie que vous pouvez utiliser votre produit Apple pour diffuser des films, des émissions, de la musique et des photos depuis iTunes, Apple TV et des applications.

Si vous voyagez hors du pays avec votre famille, vous aurez besoin d’un endroit sûr pour ranger les passeports de chacun. Vous allez vouloir obtenir un porte-monnaie de voyage et un passeport familial alors que c’est l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Vous pouvez couper le coupon de 1 $ sur la page et utiliser le code promo YSBUQZ43 pour obtenir cela pour 14 $.

Le portefeuille peut contenir jusqu’à six passeports, billets, quatre à 10 cartes, espèces et documents de voyage. Vous n’avez pas à vous soucier de quiconque vole vos informations, car le portefeuille dispose d’un blocage RFID intégré pour protéger vos informations personnelles.

16 $ US

Depuis amazon Utilisez le code FAMTRAVEL

Mise à jour: Il est de retour!

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

7 $

D'Amazon

.