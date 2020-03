Couvrez votre cul numérique avec 10 $ de réduction sur l’antivirus Webroot pour les joueurs

Meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Antivirus Webroot pour les joueurs (1 an) | 20 $ | Amazon Gold Box

Les logiciels antivirus ont une histoire fragile, principalement en raison du coût élevé, des publicités intrusives, des logiciels espions et du talent à gâcher les ressources système. De nombreux programmes se sont améliorés dans tous ces domaines au fil du temps, comme Webroot, qui crée une application antivirus spécialement conçue pour les joueurs, qui offre 10 $ de réduction sur Amazon aujourd’hui. Vous bénéficierez d’une année complète de couverture pour un ordinateur à ce prix.

Webroot combine ses définitions et analyses approfondies des menaces avec une interface utilisateur légère, des analyses plus rapides et un optimiseur de système qui permet à votre système d’exploitation de fonctionner au mieux.

