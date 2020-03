COVID-19: La prochaine journée de League of Legends LLA est reportée

Le coronavirus a une fois de plus impacté l’industrie e-sport et maintenant dans notre pays. Le fait est que Riot Games a récemment annoncé que le lendemain de la Ligue latino-américaine de League of Legends (LLA) serait reporté.

Par une déclaration, Riot Games a annoncé que la LLA les 14 et 15 mars sera reportée pour sauvegarder “le bien-être émotionnel et physique des joueurs professionnels”.

Gardez à l’esprit que Riot Games avait déjà pris des mesures de sécurité pour éviter les coronavirus supérieurs à la norme internationale. Cela dit, plusieurs de ses partenaires se sont dits préoccupés par cette situation et ont donc préféré reporter la conférence.

“Nos partenaires ont exprimé des inquiétudes concernant le risque possible de contagion auquel ils sont confrontés lors du déplacement vers notre arène et les interactions possibles au sein de la place où il se trouve”, a expliqué Riot.

Nous vous informons officiellement de notre décision de reporter la journée des 14 et 15 mars de la LLA, afin de sauvegarder le bien-être émotionnel et physique des joueurs professionnels. Nous espérons reprendre la Ligue en format en ligne la semaine prochaine. pic.twitter.com/51EGiUdwDf

– LoL Esports Latin America (@lolesportsla) 13 mars 2020

Il est important de noter que les organisateurs de la LLA ont l’intention que la ligue revienne la semaine prochaine en format en ligne. En fait, l’équipe de la ligue fera les changements nécessaires pour que cela soit possible.

