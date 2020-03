COVID 19: Opportunités et défis pour l’industrie

Par: José Celorio (@iamjosecelorio)

La pandémie de coronavirus COVID19 Il a généré que divers pays à travers le monde prennent des précautions pour éviter les infections et peuvent guérir les personnes souffrant de cette maladie. L’économie aura de sérieuses répercussions à court et moyen terme et les sociétés de jeux vidéo devront faire face à un scénario différent, qui à la fin de 2019 semblait impossible.

Les périodes de crise représentent des défis mais aussi des opportunités qui peuvent être exploitées par les leaders de l’industrie:

Xbox

Le géant de la technologie de Redmond avait opté pour une forte présence à l’E3, un plan qui devait être abandonné avant l’annulation de l’événement. Immédiatement après l’annonce de la suspension de la plus grande foire de jeux vidéo, Phil Spencer, Chef de Xbox, a diffusé sur leurs réseaux sociaux qu’il y aura des conférences en ligne pour couvrir cette absence.

Oui bien Xbox Series X Il a été présenté en décembre 2019, Microsoft a dévoilé le 16 mars toutes les spécifications techniques de sa prochaine console et même, il a déjà commencé à donner des coups de pinceau sur son campagne de marketing Il sera axé sur la puissance et un ton humoristique de comparaison entre un réfrigérateur et le système de bureau.

Avec ce qui précède, il est un fait que les prochaines conférences de Microsoft seront axées sur les jeux, où ils assurent qu’il y aura de nouvelles expériences à chaque fois Xbox Game Studios Il a acquis plusieurs développeurs ces dernières années. L’inconnu réside dans le moment où ces annonces auront lieu. Il y a peut-être une seule conférence vers juin ou à la place, ils décident de faire des présentations périodiques sur la plateforme Mixeur.

Play Station

Un jour après la présentation du cahier des charges Xbox One, Sony a annoncé que Mark Cerny, architecte de PS4 et PS5, donnerait une conférence sur l’architecture du Playstation 5. De nombreuses rumeurs ont commencé à émerger sur ce que la société japonaise offrirait, mais il n’y a pas eu de surprise inattendue.

La présentation était très technique et ils ne montraient pas un produit fini ni les composants qu’il utilisera. Bien que les spécifications puissent être très intéressantes pour les experts, c’est un fait que dans l’approche d’un campagne de marketing, il vend plus pour montrer quel est l’article que le consommateur s’attend à voir sur les étagères ou les catalogues en ligne.

En résumé, ce fut une conférence intéressante, mais qui laisse ouvert les mêmes doutes qui existaient depuis des semaines sur les progrès que Sony a faits dans le test des prototypes finaux de ladite console. À l’heure actuelle, l’attention sera monopolisée dans les grands lancements de la génération actuelle comme Final Fantasy VII Remake, Last of Us II y Fantôme de Tsushima.

Concernant E3, Play Station Il n’a pas eu à changer de position, ce qui ne représente pas une refonte de la stratégie, puisqu’il avait déjà annulé sa participation à l’événement comme il l’a fait en 2018. Comme dans le cas de Xbox, les présentations seront faites sur des plateformes numériques et il est possible qu’elles recherchent des dates spéciales ou allusives pour gagner une plus grande présence médiatique.

Nintendo

Le grand N a également subi le revers que l’E3 ne serait pas retenu donc il adoptera un format de diffusion numérique qui lui est très familier. Le 17 mars a Nintendo Direct concentré sur les jeux indépendants et bien que les joueurs aient reçu d’agréables surprises qui incluent des titres comme Baldo, Sortez du donjon y Pixeljunk Eden 2, l’envie grandit de connaître les annonces liées aux jeux AAA qui seront lancés cette année.

À Nintendo il n’est pas urgent de faire des annonces importantes; jusqu’à présent, l’accent est mis sur le lancement de Traversée d’animaux et son vaste catalogue de jeux Switch classiques qui continuent de se vendre à un excellent taux.

Fidèle à la forme, Nintendo Il cherchera des moyens alternatifs de révolutionner le marché pour attirer également de nouveaux consommateurs à Noël. Un exemple est la collaboration des personnages interactifs qu’il a annoncés avec Lego et il ne serait pas nécessaire de se débarrasser d’une mini console commémorative, car il pourrait s’agir de la Nintendo 64 mini tant désirée. Évidemment, des éditions limitées de consoles dans leur modalité traditionnelle et Lite seront présentées et mises en vente.

Sociétés tierces

Des études comme Square Enix, Ubisoft y Warner Bros. Ils ont également annoncé qu’ils proposeraient leurs traditionnelles conférences à distance pour présenter les titres dans lesquels ils travaillent. Bien que toutes ces sociétés travaillent à distance pour COVID19, il est un fait que leur calendrier d’activités peut subir des revers.

Au cours des dernières semaines, les éditeurs ont choisi de proposer des démos de leurs jeux les plus attendus, ce qui pourrait entraîner une augmentation des ventes numériques de la version finale, car dans divers pays les magasins de jeux vidéo sont fermés et les services de messagerie ont mis en œuvre une réduction de ses opérations logistiques.

Jusqu’à présent, les principales entreprises de l’industrie ont été en mesure d’atténuer les problèmes associés au coronavirus et commencent progressivement à montrer leurs cartes sur ce stratégies de trading Ils seront mis en œuvre dans les prochains mois, cependant, il n’est pas exclu qu’il puisse y avoir des variations sans rapport avec leur planification.

Enfin, nous ne devons pas perdre de vue les développeurs indépendants. Cette saison peut les aider à renforcer leur présence sur le marché, car bon nombre de ces sociétés offrent des jeux sur des plateformes numériques telles que Steam ou Epic Store, permettant aux joueurs d’essayer des produits innovants qui les motivent à acquérir de nouvelles expériences d’études indépendantes dans les mois à venir.

