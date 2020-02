“Crash Bandicoot” atteindra les téléphones iOS et Android

Activision a pu vérifier, après le succès absolu de Call of Duty: Mobile, que ses franchises les plus populaires peuvent également réussir sur les appareils mobiles. En fait, le jeu susmentionné était l’un des plus téléchargés en 2019 sur l’App Store et Google Play. Par conséquent, l’éditeur américain prépare actuellement le Crash Bandicoot fait ses débuts sur iOS et Android.

Pour le moment n’ont pas révélé leur date de sortie, mais nous supposons que ce sera bientôt, car au cours des dernières heures, quelques images de Crash Bandicoot Mobile. Comme vous pouvez le constater, c’est un jeu de coureur sans fin; c’est-à-dire que le personnage marche automatiquement, et le joueur n’est responsable que de le déplacer latéralement ou de le faire sauter pour éviter les obstacles. Ne vous attendez pas à l’expérience offerte dans la variante console.

Il comprendra également mécanique artisanale pour collecter et créer des objets. Nous imaginons qu’à travers ce système un modèle avec microtransactions sera implémenté. Crash ne sera pas le seul personnage jouable, car vous aurez également la possibilité de sélectionnez Coco et Neo Cortex. De toute évidence, le récompenses et objets débloquables.

Le crash est de retour, cette fois sur mobile. Lancez-vous dans une nouvelle aventure avec vos personnages préférés et mettez fin au plan diabolique du Dr Neo Cortex pour détruire le multivers. Dans ce nouvel épisode, le Dr Neo Cortex a envoyé des serviteurs mutagènes à travers le multivers pour asservir toutes les dimensions. Avec l’aide de sa soeur énergique Coco, Crash doit attaquer et frapper les sbires de Cortex sur leurs propres mondes.

Bien sûr, il semble qu’Activision vise à toucher le plus de publics possible, donc la facilité de son gameplay. Le titre, soit dit en passant, est développé par King Digital Entertainment, une étude spécialisée dans les appareils mobiles qui appartient à Activision depuis 2016. Ils sont reconnus pour avoir créé le populaire Candy Crush dans le monde entier.

Bien que la date de sortie ne soit pas encore annoncée, King prévoit que la bêta va commencer très bientôt. Dans les prochains jours, ils publieront plus de détails pour s’inscrire à une phase de test privée. Crash Bandicoot Mobile fait partie de la stratégie Activision sur les appareils mobiles, mais ce ne sera pas le seul. Comme l’a signalé la société, King travaille dans d’autres jeux basés sur des propriétés intellectuelles célèbres.

