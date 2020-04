“Crash Bandicoot” pour iOS et Android peut être vu dans une vidéo divulguée

En février dernier, il a été annoncé que Crash Bandicoot aura une version pour les appareils mobiles, et depuis lors, il est devenu l’une des propositions les plus attendues sur iOS et Android. Aujourd’hui, de manière assez surprenante, Activision a lancé le jeu pour un nombre limité de personnes en Malaisie – limité au système Google -, notant qu’il s’agit d’un test contrôlé il pourrait s’étendre à d’autres régions très bientôt. Cependant, l’entreprise ne voulait pas promettre de dates.

Bien sûr, quelqu’un de curieux n’a pas retenu le désir et a déjà partagé une vidéo avec le gameplay de Crash Bandicoot. Comme vous pouvez le voir, King Digital Entertainment, le studio responsable du développement, s’est inspiré de la simplicité du succès de Super Mario Run, car le joueur peut profiter de cette version d’une seule main. Il vous suffit d’utiliser votre pouce —Ou un autre doigt— pour déplacer le personnage et effectuer des sauts si nécessaire.

L’objectif, en plus d’arriver en toute sécurité à la fin de chaque niveau, sera de prendre le plus de pommes possible. Cependant, en cours de route vous rencontrerez des ennemis toutes sortes d’obstacles, certains visibles au loin et d’autres surgissant de façon inattendue. Vous attendiez-vous à une expérience similaire à celle offerte par les consoles? La variante mobile mise sur des mécanismes totalement différents, alors oubliez de revivre les souvenirs de la première PlayStation.

Clairement Activision est destiné conquérir autant de public que possible, quel que soit l’âge ou le sexe. Pour cette raison, ils offriront un gameplay simple; n’importe qui peut le maîtriser en quelques minutes. Il convient de noter que Crash Bandicoot sera une proposition libre de jouerAutrement dit, vous n’avez pas besoin d’ouvrir votre portefeuille pour commencer à en profiter. Cependant, certains articles seront payés par microtransactions.

Les utilisateurs devraient pouvoir choisir différents personnages jouables au-delà de Crash, y compris Coco. Vous verrez également l’apparition de certains boss finaux qui périssent dans les jeux originaux, comme le mal Neo Cortex. En termes de progrès, vous pouvez monter de niveau et déverrouillez différents objets qui vous aidera tout au long de l’aventure. Vous pouvez être sûr que plus d’informations sur sa disponibilité seront révélées dans quelques semaines.

