Crash Bandicoot pourrait revenir avec deux titres selon une nouvelle fuite – VIDEO

Lorsque nous parlons des grandes marques PlayStation, l’un des noms les plus répétés et qui se démarque sans aucun doute du reste est Crash Bandicoot. Le personnage fou nous a offert toutes sortes d’aventures que les joueurs ont pu apprécier à la fois en mode plateforme et en course. Mais ce qui manque vraiment, c’est nouveau titre avec exclusivement le personnage.

Actuellement, nous avons quelques tours du personnage sous la forme d’un remake et, même s’il y a quelques mois, on parlait de son arrivée sur mobile, pour le moment il n’a pas été officiellement annoncé au-delà des images divulguées sur les réseaux sociaux. Mais une nouvelle fuite de TheGamingRevo2, bien connu pour ses fuites Appel du devoir, a souligné le retour du personnage avec deux nouveaux titres.

D’une part, il semble que nous trouverions une remasterisation de l’un des jeux, spécifiquement de Crash Bandicoot 4: la vengeance de Cortex. Une décision qui aurait du sens après l’arrivée de la trilogie, qui continuerait les aventures de ce personnage fou. Mais, d’autre part, l’arrivée d’un titre PvP est également évoquée, bien qu’aucun détail n’ait été proposé pour le moment.

Malheureusement, bien que la rumeur sonne vraiment bien pour les fans de ce personnage et de ses jeux, nous devrons continuer à attendre une confirmation officielle. En attendant, nous pouvons continuer à profiter des grandes aventures de sa trilogie dans Crash Bandicoot N Sane Trilogy, déjà disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.