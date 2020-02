Crash Team Racing cessera bientôt de recevoir un nouveau Grand Prix

Si vous êtes un joueur depuis le premier jour de Crash Team Racing Nitro-Fueled, vous saurez que le jeu a reçu du contenu via Grand Prix, des événements mensuels qui incitent les utilisateurs à jouer pour débloquer des récompenses exclusives. Eh bien, ce type de contenu post-lancement cessera de venir au titre.

Grâce à une entrée sur le site officiel du jeu, Beenox a annoncé qu’après 8 mois de support et 8 Grand Prix et un de plus en cours, il n’apporterait plus de nouveaux événements de cette classe au titre. Dans la déclaration, le développeur a remercié les fans pour le soutien et a parlé de leur engagement envers le jeu et a souligné tout le contenu qui en est ressorti: plus de 51 personnages, 321 apparitions, 40 titres et plus d’accessoires.

Cependant, cela ne signifie pas que le développeur cessera de prendre en charge le jeu, mais continuera à y travailler. Ce qui ne viendra plus, ce sont de nouvelles saisons, car plus d’apparitions, d’indices et d’accessoires pour les personnages et les voitures continueront d’arriver grâce aux mises à jour. Cela dit, vous devez savoir qu’il sera possible de continuer à jouer à travers différents modes, parmi lesquels le mode en ligne.

Il a été révélé que le nouveau système de défis vous permettra de relever des défis quotidiens, hebdomadaires et mensuels (Pro), de gagner des pièces Wumpa et d’obtenir des objets au Pit Stop, qui comprendra des objets de chaque saison passée. Les joueurs peuvent réorganiser les objets disponibles jusqu’à 2 fois par jour.

Un autre changement sera qu’Oxide ne sera plus le champion du Time Trials, mais maintenant vous rivaliserez pour battre les développeurs de Beenox. Si vous les passez sur toutes les pistes, vous pouvez obtenir un cadeau spécial.

Pour l’instant, on ne sait pas quel sera le thème du dernier Grand Prix, mais Beenox a indiqué que les détails seront dévoilés la semaine suivante.

Que pensez-vous de cette annonce? Pensiez-vous qu’après 9 saisons, ils n’arriveraient plus? Dites-le nous dans les commentaires.

Crash Team Racing Nitro-Fueled est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’informations à son sujet si vous consultez son dossier ou connaître ses caractéristiques si vous consultez notre revue écrite.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.