Crash Team Racing Nitro-Fueled – Bande-annonce de contenu Grand Prix

Crash Team Racing Nitro-Fueled C’est le remake du premier titre de course de ce personnage emblématique du monde des jeux vidéo, et depuis sa mise en vente l’été dernier 2019, le contenu qui a été ajouté ne s’est pas arrêté. Cependant, «Gasmoxia» a été le dernier Grand Prix à avoir lieu, et avec lui a également mis fin à la saison des événements qui nous ont laissé beaucoup de contenu avec lequel nous avons encore des centaines de courses à courir. Restez à l’écoute de la prochaine bande-annonce qui passe en revue tous les éléments que nous pouvons obtenir si nous ne l’avons pas encore fait!

Crash Team Racing Nitro-Fueled est l’un des jeux de course dont on a le plus parlé l’année dernière, car il a progressivement ajouté une grande quantité de nouveau contenu entièrement gratuit avec lequel celui déjà disponible dans le jeu de base. Ainsi, le dernier trailer qui vient de sortir nous rappelle que nous avons à disposition plus de 50 personnages (qui ont plus de 300 apparitions), 40 pistes dans lesquelles appuyer l’accélérateur vers le bas, plus de 40 corps pour les karts (et plus de 760 millions de combinaisons) et un nombre illimité d’heures pendant lesquelles nous pouvons faire mâcher la poussière à nos amis.

De cette façon, la période pendant laquelle Activision et Beenox ont ajouté du nouveau contenu pour Crash Team Racing Nitro-Fueled est déjà terminée, mais cela ne signifie pas que ce titre classique restera sur l’étagère pour toujours. Et vous, avez-vous réussi à obtenir la première position dans l’une des courses effrénées que vous y avez courues? Continuez à courir jusqu’à ce que vos roues s’usent!

