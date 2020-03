Crash Team Racing: Nitro-Fueled continuera à se développer avec les coureurs et les défis

Crash Team Racing: Nitro-Fueled a lancé sa dernière version de contenu Grand Prix, mais plus de personnages, de véhicules et plus sont encore disponibles pour le jeu. Le développeur Beenox a annoncé une série de nouveaux contenus bientôt disponibles sur le blog Activision.

Vient en premier le «Beenox Pack», qui est disponible dans une mise à jour en ce moment. Il débloquera Geary et Crunch en tant que coureurs dans le jeu si vous ne les avez pas déjà obtenus, et vous obtiendrez également un kart, un paintjob, un autocollant et un jeu de roues sur le thème de Beenox. Les skins sur le thème de Beenox sont disponibles pour Crash, Cortex et Crunch, tandis que Geary a son premier skin légendaire.

Le système Wumpa Challenge arrive également, avec des défis rotatifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels à venir. Le type de défi Ghost Hunt revient sur la piste de Nina’s Nightmare, tout comme les contre-la-montre des développeurs, qui vous opposeront aux temps les plus rapides gérés par les développeurs de Beenox.

Vous pouvez également réclamer le Champion Kart, même si vous n’avez pas participé au Grand Prix, en terminant les contre-la-montre d’Oxide et de Velo. Battez-les tous pour attraper le kart et les autocollants de signature spéciaux.

Un nouveau contenu de pit stop arrive également, y compris un nouveau personnage extrêmement maudit, Baby Cortex (photo ci-dessous). Voici tout ce que vous pouvez attraper:

Trois nouveaux personnages dont Lab Assistant, Baby Cortex et Baby N. Tropy.Deux nouveaux karts, tous deux personnalisables: le kart d’avion Neon Hawk et le kart Nitro GT.Un assortiment de nouveaux skins légendaires.Un assortiment de nouvelles variations de couleurs pour les skins légendaires existants. Un assortiment d’articles de personnalisation pour les karts.

Rilla Roo a également été “corrigé”, donc si vous n’aimez pas son design de personnage dans Nitro Fueled, vous pourriez être plus heureux maintenant. Vous pouvez également, de manière amusante, déverrouiller la caisse Iron Checkpoint en tant que personnage jouable en trouvant et en collectant chaque caisse Beenox dans chaque piste.

De nouveaux travaux de peinture et une option de bande sonore sont à venir, tout comme un essuyage du classement, relançant tout le monde et effaçant certains moments buggés qui avaient atteint le sommet.

Crash Team Racing: Nitro Re-Fueled a reçu un 8/10 dans la critique de GameSpot. Oscar Dayus a salué le jeu comme un excellent remaster: “Nitro-Fueled maintient l’esprit et les fondations solides d’un favori d’enfance tout en le construisant et en le modernisant si nécessaire – même si la manipulation peut prendre un peu de temps pour s’y habituer. “

Le jeu (avec la trilogie Crash Bandicoot N.Sane et Spyro Reignited), a suffisamment bien fonctionné pour qu’Activision prévoie plus de remasters dans un avenir proche. Pendant ce temps, certains fans pensent que Sony a fait allusion à un nouveau jeu Crash Bandicoot.

