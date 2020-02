Crash Team Racing Nitro-Fueled dévoile Gasmoxia, son dernier Grand Prix

Depuis sa mise en vente l’été dernier 2019, Crash Team Racing Nitro-Fueled n’a pas cessé d’ajouter du nouveau contenu à travers des événements appelés «Grands Prix»Dans lequel nous avons ajouté un nouveau circuit et plusieurs nouveaux personnages, entre autres du contenu entièrement gratuit. Cependant, il y a quelques jours, il a été annoncé que le prochain de ces événements serait le dernier, et maintenant il a été révélé quel sera le thème. Êtes-vous prêt à affronter l’ennemi ultime dans le circuit final et ainsi démontrer que la planète Terre ne peut jamais être conquise?

Gasmoxia sera le nom du dernier Grand Prix Crash Team Racing Nitro-Fueled. L’épreuve de force finale!

Nitros Oxide est de retour, et cette fois il ne sera pas seul. Ainsi, le dernier Grand Prix de Crash Team Racing Nitro-Fueled, qui aura le nom de Gasmoxiasera célébré du 20 février au 22 mars 2020 et ce sera le point culminant de tout le contenu qui a été ajouté pendant tous ces mois, il était donc prévu que les développeurs de ce titre mettent toute la viande sur le gril. De cette façon, le grand empereur Velo rejoindra son compagnon extraterrestre dans une nouvelle piste afin de vaincre les terriens et de dominer une fois pour toutes cette planète que tant de coureurs de kart habitent. Êtes-vous prêt à obtenir les derniers points nitro qui vous donneront accès aux récompenses de ce Grand Prix?

Voir aussi

Nous nous souvenons également que, une fois ce dernier événement Crash Team Racing Nitro-Fueled terminé, nous pouvons continuer à obtenir tous les objets et personnages qui avaient été ajoutés en tant que contenu exclusif du Grand Prix, mais maintenant cela se fera à travers les boîtes et avec Pièces de monnaie Wumpa. De même, nous aurons également des événements quotidiens, hebdomadaires et mensuels qui nous donneront ces pièces en récompense.

Source 1, Source 2

Connexes