Créatif: la technologie des nouvelles consoles n’aura pas autant d’impact que le cloud

Bien que beaucoup s’attendent à ce que le nouveau matériel de Sony et de Microsoft surprenne par la puissance et le potentiel disponibles pour les développeurs, certains croient que le succès sera lié à la façon dont les consoles s’intègrent à la puissance du cloud. En ce sens, Alex Hutchinson a estimé qu’au-delà de ce que les entreprises proposent dans une «boîte», les options de conception et de développement seront exploitées via la connexion.

Lors d’une interview avec GamingBolt, Alex Hutchinson, co-fondateur de Typhoon Studios – responsable du célèbre Journey to the Savage Planet – a parlé du matériel des nouvelles consoles et de l’impact que cela aura sur les équipes de développement. En ce sens, dont l’expérience comprend Les Sims 2, Army of Two: The 40th Day, Assassin’s Creed III et Far Cry 4, a noté qu’au-delà de l’utilisation de disques SSD et d’une plus grande mémoire GDDR, le succès des nouvelles consoles les termes de conception et de développement dépendront de votre capacité à vous intégrer au cloud.

À cet égard, Hutchinson a déclaré que le matériel proposé sur PS5 et Xbox, y compris l’architecture et les nouveaux processeurs, ne sera presque rien par rapport à ce qui peut être fait via le cloud: “C’est plus de puissance, mais je pense que le cloud et le la capacité à avoir des simulations à grande échelle et la persistance seront les grandes nouveautés de cette génération, donc pas tellement les boîtes elles-mêmes, mais ce à quoi elles se connectent lorsque vous ne regardez pas. “

Fait intéressant, ces derniers jours, on a appris qu’un studio Xbox Game Studios expérimente une technologie de mise à l’échelle qui fonctionne grâce à l’intelligence artificielle et qui améliore l’aspect visuel en temps réel, ce qui suggère que les développeurs s’appuieront sur différents types de technologies qui simplifient les processus sans devoir engager une quantité importante de ressources matérielles.

