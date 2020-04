Création du système de classement СS: GO; Gagnants et perdants

Les cadeaux sont terminés. Récemment, les développeurs de Counter-Strike: Global Offensive ont introduit un système de classement.

Maintenant, au lieu de créneaux garantis lors de la prochaine majeure pour les 14 meilleures équipes, tout est décidé sur les tournois de classement régional. Tout est juste: qui gagne des points, va au major. Franchement, le nouveau système est bon, mais il a également détruit l’écosystème de longue date des majors de la communauté.

Nous examinons de près quelles équipes bénéficient du nouveau système et qui est sur le point de souffrir à cause de cela.

Novembre Rio Major distribution des machines à sous

L’Europe  – 11 emplacements (3 emplacements Legend, 6 emplacements Challenger, 2 emplacements Contender);

CIS – 5 emplacements (2 emplacements Legend, 1 emplacement Challenger, 2 emplacements Contender);

Amérique du Nord – 5 emplacements (3 emplacements Legend, 1 emplacement Challenger, 1 emplacement Contender);

Asie, Océanie, Amérique du Sud – 1 emplacement Contender pour chaque région.

Qui a l’avantage?

OG

Les Européens sont super prometteurs! Le fait qu’ils montrent des résultats décents du saut est déjà bon. Mais OG a encore besoin de quelques mois pour atteindre son apogée.

Pourquoi donc? C’est simple: OG est une «jeune» équipe, aussi drôle que cela puisse paraître. Les gars se sont réunis au début du mois de décembre 2019, mais l’équipe a trouvé son mentor, (OG est entraîné par Casper «ruggah» Due ») il y a seulement deux mois et demi.

Tenant compte du fait que OG est une équipe internationale, dont les joueurs étaient auparavant coéquipiers en FPL; depuis deux mois et demi, les Européens viennent tout juste de mettre un jeu sur toutes les cartes qu’ils jouent.

Aleksi «Aleksib» Virolainen est un solide leader du jeu, en plus duquel OG a choisi un entraîneur judicieux qui peut trouver des exploits atypiques dans le jeu des ennemis. Cela dit, les équipes de ruggah ont tendance à jouer le jeu le plus lent et le plus rusé par rapport à Aleksib. Ce qui signifiait qu’ils devaient trouver un compromis.

OG se développe en équipe quotidiennement, à chaque match. D’ici la Major de novembre, l’équipe européenne devrait atteindre son plein potentiel. De plus, compte tenu du fait que l’Europe dispose de 11 emplacements, OG фку est définitivement en mesure de se battre pour se rendre à Rio.

Dignitas

Situation assez divertissante. Il semble que l’équipe de base de quatre personnes ait l’habitude de jouer ensemble aux côtés de l’entraîneur et du Norvégien Håkon «hallzerk» Fjærli. Il s’intègre donc parfaitement à l’équipe.

Ajoutez vENdetta comme analyste et le style de jeu désagréable de l’équipe; en défense – agression polyvalente, en tant qu’attaquants – arrogants, méchants, rôdeurs profonds, et vous avez une équipe très solide.

Dignitas ne fera que se renforcer de plus en plus avec le temps. Les joueurs sont motivés, l’équipe a une grande synergie de personnages et de style de jeu, ainsi qu’une bonne base tactique.

Image: @ dignitas / Twitter

Peu importe à quel point les gens plaisantent sur l’âge de Christopher «GeT_RiGhT» Alesund et Patrik «f0rest» Lindberg, Dignitas est en passe de devenir un concurrent de choix pour Rio.

Complexité

La situation est tout à fait différente avec la puissance américaine. La complexité espère sans aucun doute que le problème des coronavirus sera résolu dans les 4 prochains mois, à temps pour l’événement de classement de l’automne.

Ils ont fait une démonstration incroyable lors de leur premier événement LAN. Mais ensuite, leurs résultats en ligne ont chuté, malgré une performance décente tout au long du match. C’est juste l’ambiance et le style de l’événement. C’était très différent de ce qui se passait à Londres au BLAST Premier Spring. Synergie, charge, attitude – La complexité est une équipe LAN typique.

Plus que probable, coL aura du mal à atteindre le Major même en ligne. L’équipe est également généralement sous-estimée par la communauté. Mais, grâce au nouveau système de classement, ils ont sûrement plus de chances de se qualifier pour le Rio Major via les tournois LAN.

Qui a perdu?

Virtus.pro

Les finalistes de la dernière Major ne sont pas dans le meilleur état pour le moment. StarLadder Berlin Major pourrait être un excellent tremplin pour l’équipe kazakhe, mais elle ne fait que souffrir ces derniers mois.

Lorsque Virtus.pro a racheté l’équipe AVANGAR (pour un montant qui dépassait 1 500 000 USD, selon les rumeurs), l’accord comprenait probablement une compréhension des prochaines machines à sous de l’équipe. Potentiellement, ce Virtus.pro pourrait avoir une fente directe dans la deuxième étape de l’ESL Rio Major et, une fente dans le Major suivant. Cela a du sens, car ce type d’argent était auparavant suffisant pour une seule victoire dans la phase de groupes principale.

Eh bien, cela n’a pas fonctionné. Au lieu d’une place à la majeure de novembre, VP a reçu 800 points de classement et on ne sait toujours pas si c’est beaucoup de points ou un peu.

Étant donné que Virtus.pro n’est pas en forme actuellement, l’équipe ne va certainement pas se promener facilement dans SIC. Surtout avec le début du premier tournoi de classement à moins de 10 jours.

ENCE

Il n’ya rien de plus triste que ce qui est arrivé à ENCE depuis le départ d’Aleksib. C’était sûrement une erreur. Mais néanmoins, avec l’ensemble des interprètes d’ENCE, il est difficile d’imaginer le jeu de mauvaise qualité que nous avons vu d’eux au cours des six derniers mois.

ENCE a une liste de problèmes en jeu qui peuvent être résolus. Appels à mi-parcours, tempo rond trop lisse, modèles prévisibles de comportement des ancres, manque de souplesse dans l’utilisation des valeurs par défaut.

Image @ ENCE / twitter

Mais cela prend du temps. Et patience. Aucun de ces éléments ne semble être laissé à ENCE.

La route européenne de Rio est sur le point de commencer et DeKay a annoncé que ENCE envisage de signer Elias «Jamppi» Olkonnen. Peut-être légèrement hors sujet; il semble probable que Jamppi remplacera Sami «xseveN» Laasanen. Mais cela semble inutile car l’utilisation de Jammpi ou Aleksi “allu” Jalli dans une position autre que le tireur d’élite principal est discutable. Comment ils vont diviser le bâton de sniper est actuellement un mystère.

En général, ENCE est bloqué au même endroit depuis plusieurs mois. Et, comme VP, au lieu d’une place garantie dans la deuxième étape de la Major, ils n’ont obtenu que des points de classement. Compte tenu de la force actuelle de la région européenne, il semble qu’il sera extrêmement difficile pour ENCE d’obtenir les points de classement dont ils ont besoin et de gagner une place à Rio.

C0ntact Gaming

AkA ex-CR4ZY. Les gars ont fait une super course au StarLadder Berlin Major, allant même presque jusqu’aux éliminatoires. Mais après cela, l’équipe européenne est sortie, et à ce jour ne nous a rien montré de décent. Au lieu d’une place au Major à Rio, C0ntact obtient un petit nombre de points de classement et la chance d’affronter le hachoir à viande qu’est la région européenne.

MIBR

Tout le jeu des Brésiliens pourrait être décrit comme une agonie prolongée. Nous ne voyons que de rares aperçus de jeu et de résultats décents. La région américaine est maintenant plus forte que jamais (à la fois en termes de niveau supérieur et moyen du jeu.), Ce ne sera pas une surprise si Made in Brazil fait un désordre dans les classements et n’atteint pas la Major en Rio du tout.

Bien sûr, toute cette analyse est basée sur l’espoir que d’ici septembre la situation mondiale entourant le coronavirus se sera améliorée. Dans l’état actuel des choses, même assister à un événement LAN de novembre pourrait être tactile pour certaines équipes.

Image vedette: @OGesports

