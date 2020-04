Creative Assembly, les créateurs de Total War et Alien Isolation, directeur du changement

Cette décision intervient dans le cadre d’une restructuration de SEGA Europe.

Dans le cadre d’une restructuration de l’éditeur SEGA Europe, Creative Assembly, le studio responsable d’Alien Isolation et de la saga de stratégie Total War, a nommé Gareth Edmonson, nouveau PDG des opérations du développeur, avec des succursales au Royaume-Uni et Bulgarie.

Edmonson, qui était chef de l’exploitation, vient prendre la place de Tim Heaton, qui sera désormais à la tête de SEGA Europe et supervisera non seulement Creative Assembly, mais Sports Interactive (Football Manager), Relic Entertainment (Age of Empires IV), Amplitude Studios, Hardlight (Sonic Racing) et Two Point Studios (Two Point Hôpital).

C’est un moment clé dans l’histoire de l’assemblage créatif“C’est un moment clé dans l’histoire de l’assemblage créatif”, a déclaré Edmonson. “Alors que nous terminons 33 ans de développement, nous avons une nouvelle propriété FPS à l’horizon et la saga Total War se développe à travers différentes plateformes et marchés comme la Chine. Nous sommes pleinement concentrés sur notre nouvelle phase et nous sommes ravis d’être en mesure de maintenir cet élan positif, de bâtir notre héritage et de soutenir notre équipe talentueuse pour exceller dans ce qu’ils font le mieux. “

Pendant ce temps, il a été documenté que Creative Assembly prépare au moins 2 projets importants: Total War Saga: Troy, dont la première devrait être cette année, et un héros FPS, à en juger par les petites annonces.

