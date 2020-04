Créatures non disponibles dans Sword / Shield

Pokémon: Ailes du crépuscule Il s’agit d’une série de 7 courts chapitres qui sont diffusés tous les mois sur les différentes chaînes YouTube de cette franchise de créatures de poche. Donc, dans le quatrième épisode, le dernier qui a été publié, nous avons accompagné Cathy, la deuxième dirigeante de gym que nous avons rencontrée dans la région britannique de Galar, mais, comme certains fans l’ont plus que vu, dit épisode certains d’entre eux avaient été inclus monstres absents de l’épée et du bouclier Pokémon, ce qui rend impossible leur existence native dans cette nouvelle région (au moins, en théorie), qui a fait The Pokémon Company, l’une des sociétés derrière la gestion de tous les produits, a a présenté des excuses.

La société Pokémon s’excuse d’avoir inclus certaines créatures dans le dernier chapitre de Wings of Twilight

Si The Pokémon Company a émis des excuses pour avoir inclus dans le quatrième épisode de Wings of Twilight des créatures non présentes dans les jeux Sword and Shield (comme Dewgong), c’est parce qu’un grand groupe de joueurs s’est plaint de ce fait, suite à Ainsi, avec les protestations qui ont commencé il y a plusieurs mois quand il a été annoncé que tous ne seraient pas présents dans les titres, et qui se sont intensifiées à nouveau avec l’annonce que certains supplémentaires arriveraient grâce au contenu payant téléchargeable qui sera lancé en deux fois plus. tout au long de 2020. Ainsi, via le réseau social Twitter, et en réponse au Tweet original dans lequel le quatrième épisode a été promu, le compte officiel japonais a publié un petit message dans lequel il s’excuse, sans se référer à quoi que ce soit plus, mais cela rend plus que clair qu’ils sont au courant de l’opinion du grand public.

