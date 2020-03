Crédit Kindle, chaise de bureau de 52 $, jeux vidéo B2G1, etc.

Graphique: Elizabeth HengesLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Un disque dur externe de 5 To, un achat de 2, une vente de jeux vidéo gratuite, 30% de réduction sur Patagonia, une chaise de bureau de 52 $ et plus de plomb pour les meilleures offres de dimanche.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter pour ne rien manquer!

Le portefeuille pliable à accès rapide de Kübi offre l’équilibre parfait entre …

C’est toujours une bonne idée d’avoir un disque dur portable. Même les ordinateurs les mieux entretenus finissent par tomber en panne, et si votre stockage est frit, vous pouvez perdre beaucoup de données précieuses. Heureusement, avec un énorme disque dur de 5 To, vous n’aurez pas trop à vous soucier. Best Buy a ce disque dur externe en vente pour seulement 100 $, c’est donc vraiment un meilleur achat.

Ne me tire pas dessus pour le jeu de mots.

Parfois, la batterie de votre voiture meurt … Ça craint. Si vous n’êtes pas pris au dépourvu, vous devrez frapper à la porte des voisins ou demander à des étrangers dans le parking «de sauter», et qui veut vraiment parler à d’autres personnes? Au lieu de cela, vous pouvez acheter le démarreur de saut de voiture portable DBPOWER pour seulement 60 $, si vous utilisez le code G5WDZHOR.

Ce pull est petit, vous pouvez donc le jeter dans le coffre avec le reste de la trousse d’urgence (que vous avez certainement, non?) Et il sera prêt lorsque vous en aurez besoin. Vous pouvez également utiliser le démarreur de saut pour charger vos appareils, si vous en avez vraiment besoin.

60 $

Depuis amazon Utilisez le code G5WDZHOR

21 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vous savez ce qu’est une douleur dans le cul en essayant de faire de l’exercice? Fils de casque. Que vous marchiez ou que vous fassiez des craquements ou que vous preniez une pose de yoga, ces fils semblent toujours s’emmêler sur QUELQUE CHOSE. Heureusement, Tribit organise une vente incroyable sur leurs écouteurs sans fil. Utilisez le code TribitX1 à la caisse, et vous pourrez obtenir ces bébés pour seulement 20 $. Prenez une paire avant qu’ils ne se vendent!

20 $

De amazonUtilisez le code TribitX1

8 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Pour les non-initiés, Nomad fabrique des accessoires Apple en cuir haut de gamme qui semblent appartenir à quelqu’un avec une pension et une Mercedes Classe G garée dans une rue latérale du Lower Manhattan.

Leurs stations de base, qui peuvent recharger sans fil jusqu’à quatre appareils Apple à la fois (y compris votre iPhone et AirPods) sont particulièrement séduisantes. Et si vous en achetez un maintenant, ils vous feront économiser 50% sur un câble en kevlar tressé de qualité supérieure. À partir de 100 $, l’édition de base de la station de base Nomad est construite avec du cuir rembourré et prend en charge la charge sans fil 10 W pour un appareil et 7,5 W pour deux.

La version améliorée de 150 $ de la station de base comprend également un chargeur Apple Watch intégré, vous n’avez donc plus besoin de jongler avec vos chargeurs et appareils, ils seront tous au même endroit. Parallèlement, les câbles Kevlar USB-C vers éclairage (et USB-C vers USB-C) sont robustes et résistants, protégés par des fibres à double tresse et renforcés par le noyau central emblématique de Kevlar.

Newegg offre l’une des meilleures offres sur les meilleurs écouteurs antibruit en ce moment, les écouteurs antibruit Sony WH1000XM3.

Jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez les accrocher et couper le monde entier autour de vous pour 238 $, soit 60 $ de moins que d’habitude.

Et, bien sûr, c’est toujours un gros investissement, mais si vous passez beaucoup de temps dans des avions et des trains bruyants, ou si vous travaillez en plein air, ou même devez vous concentrer tout en travaillant à domicile, vous ne trouverez pas de meilleur ensemble des écouteurs.

Étiquetez votre courrier. Étiquetez vos documents. Étiquetez vos boîtes. Étiquetez votre chat. Étiquetez votre téléviseur. Étiquetez votre collection de timbres. Étiquetez vos courses. Étiquetez vos livres. Étiquetez ce que vous voulez avec cette imprimante d’étiquettes double turbo ultra-sophistiquée pour seulement 90 $.

Sérieusement, un fabricant d’étiquettes est idéal pour des choses comme l’envoi de courrier (pas besoin de s’inquiéter de la mauvaise lecture de votre écriture par le facteur) ou l’organisation de vos documents (si l’IRS vous vérifie, vous serez prêt). Ce fabricant d’étiquettes particulier peut également créer des codes à barres, donc si vous possédez une entreprise, cet article serait inestimable. Et 90 $ est un vol absolu par rapport à son PDSF de 290 $. Il est en vente pour 100 $, mais un accord en cours jusqu’au 31 vous rapporte 10 $ supplémentaires, donc

90 $

D’Amazon

37 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Votre chaise d’ordinateur ne fait plus son travail? Vous remarquez soudain à quel point cela vous fait mal au dos maintenant que vous travaillez à domicile? Eh bien, si vous vous dirigez vers Dailysteals et utilisez le code KJERGOCHR, vous pouvez obtenir une toute nouvelle chaise de bureau à dossier résille pour seulement 52 $. La chaise est également disponible dans toutes les couleurs. Je suis moi-même un amateur de rose.

Tout le monde n’a pas le luxe de l’humidité dans l’air pendant les mauvais moments. Certains d’entre nous vivent dans des appartements ou des maisons secs où nous pouvons à peine respirer par les narines. La solution, me dit-on, est un humidificateur. J’en ai un bon marché en ce moment mais ça craint! Celui-ci de TaoTronics, selon les critiques, est bien meilleur.

Chez MSRP, son prix de 100 $ est un peu raide si je suis honnête, mais à 77 $ avec notre code exclusif KINJIA97R (plus le coupon coupable sur le site), c’est en fait assez tentant. L’unité de 5,5 litres, conçue pour les grandes pièces, est capable d’évacuer l’air sec pendant 45 heures directement sur un remplissage. Il couvre des pièces allant jusqu’à 200-450 pieds carrés, ce qui, étant donné que mon appartement mesure 550 pieds carrés dans son intégralité, signifie que vous n’en aurez peut-être besoin que d’un.

Mais si vous avez un appartement ou une maison plus grands, ce n’est pas une mauvaise idée d’en débourser un dans chaque pièce. En hiver, vous pouvez même régler la température pour distribuer un brouillard chaud jusqu’à 140 ° F, pour une expérience de type sauna. Cela dit, le mode brume chaude est automatiquement désactivé la nuit pour vous protéger du bruit de la surchauffe et des bruits perturbateurs.

77 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJIA97R

433 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il semble que vous ne pouvez pas éternuer ou tousser de nos jours sans attirer un regard mortel. Un purificateur d’air peut ne pas vous protéger contre quelque chose comme, par exemple, un virus aéroporté, mais il peut au moins aspirer toutes les minuscules particules de poussière et le pollen qui vous gardent les allergies sous contrôle. Ce purificateur TrueAir de Hamilton Beach avec filtre HEPA coûte généralement 60 $, mais vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15% avec le code de réduction TRUEAIR15.

Comme la plupart des autres purificateurs, il prétend capturer 99% de tout ce qui est aussi petit que trois microns, mais contrairement à beaucoup d’autres, il a un filtre permanent qui n’a pas besoin d’être remplacé. Si vous êtes fatigué de votre dose quotidienne de Benadryl, cela pourrait vous faire économiser une tonne de maux de tête et d’argent à long terme.

REI a toutes sortes d’offres cette semaine, et c’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent faire un petit rappel de printemps pour leur garde-robe (ou leur équipement de camping). Jusqu’au 11 avril, REI offre 30% de réduction sur les produits Patagonia, et vous n’avez même pas besoin d’être membre pour profiter de l’offre.

Inclus dans cette vente sont un tas de polaires snazzy, des écharpes et le gilet gonflé toujours dans le style (?). Si vous êtes un amateur de plein air, la gamme de vêtements et d’équipement Patagonia sera parfaite pour vous.

La lumière bleue est mauvaise pour vous. La lumière bleue des LED est la raison pour laquelle nous ne sommes pas censés regarder les téléphones ou les ordinateurs une heure avant le coucher, c’est pourquoi les employés de bureau font souvent face à la fatigue oculaire, et il y a de fortes chances que vous ayez des maux de tête. Nous utilisons ces appareils plus que jamais, et GlassesUSA.com a beaucoup à faire pour lutter contre cela: des lentilles bleues gratuites avec le code FREEBLUE.

Voici comment fonctionne GlassesUSA.com:

1. Choisissez les cadres que vous souhaitez

2. Choisissez la raison pour laquelle vous allez utiliser les lunettes et remplissez l’ordonnance si vous en avez une

3. Pour cette offre, choisissez la valeur ou le forfait d’objectif standard, puis l’option “Clear with Blue Light”

4. Dirigez-vous vers le chariot et entrez FREEBLUE code

Et tu as fini! La meilleure partie est que ce code se cumule également avec d’autres codes. Quand je testais l’accord, le code SPRING60 a été automatiquement appliqué à ma commande avant d’aller dans le panier, ce qui a permis d’économiser encore plus.

L’accord FREEBLUE dure une semaine, alors assurez-vous d’en profiter bientôt!

REI propose en ce moment toutes sortes d’excellentes ventes. Jusqu’au 6 avril, vous pouvez économiser 25% sur les produits Arc’teryx. REI propose également la livraison gratuite, vous n’avez donc pas à vous soucier des frais supplémentaires pour ces articles.

Vous savez quel article me plaît le plus? La veste de pluie Arc’teryx Zeta SL. Il va probablement commencer à pleuvoir bientôt (les averses d’avril apportent des fleurs de mai!), Et avoir une veste légère mais imperméable est toujours une bonne chose. Avec la réduction de 25%, cet article ne coûte plus que 209 $. Cela peut sembler un peu raide, mais vous payez pour la qualité! Vous payez juste un peu moins avec la vente.

Même si vous vous isolez, c’est une bonne idée de sortir de la maison de temps en temps. Si vous avez besoin de vêtements d’extérieur pour rendre vos aventures en plein air plus confortables, Columbia offre la livraison gratuite sur les commandes de 99 $ et plus.

Vous pouvez utiliser du code SPRING60 pour obtenir cette offre et économiser de l’argent. Il y a aussi d’excellents articles en vente, comme la veste Lhotse III Interchange pour homme, qui est à moitié moins chère à 120 $. Qui se qualifie pour la livraison gratuite de son propre chef! Ou vous pouvez obtenir cette guêtre en polaire CSC, qui protège votre cou du froid dont je n’avais jamais entendu parler auparavant. Le Gaiter coûte 15 $, vous devrez donc saisir d’autres objets pour atteindre ce seuil de 99 $.

Il y a beaucoup de discours autour des avantages du CBD et de savoir si l’extrait de Cannabid sativa est réellement bénéfique pour ceux qui souffrent de douleur et d’anxiété chroniques ou s’il s’agit d’un placebo habilement commercialisé comme antidote universel. Quoi que vous croyiez (j’ai moi-même vu les effets positifs d’un bon lot), JustCBD offre dès maintenant 25% de réduction sur toute sa sélection de bonbons au CBD en utilisant notre code de réduction exclusif KINJA25.

Détendez-vous, regardez peut-être un film et endormez-vous à mi-chemin. C’est vendredi, tout est sur la table! Les bonbons au CBD commencent à 8 mg et plafonnent à 25 mg / pièce, il y a donc une large gamme de dosages parmi lesquels choisir. Surtout en ce moment, nous avons besoin de toute l’aide que nous pouvons obtenir pour notre santé mentale et physique. Dans cette mesure, le CBD est une aide éprouvée et les gommes sont la façon la plus amusante de le consommer.

Mon carnet de commandes eBook est gigantesque. Il est en quelque sorte encore plus important que mon carnet de commandes de jeu, malgré le fait que jouer et battre un jeu vidéo prend beaucoup plus de temps que de lire et de terminer un livre. Quoi qu’il en soit, je ne peux pas résister à une bonne offre de livres électroniques Kindle, et Amazon en a une bonne cette semaine: dépensez 20 $ en livres électroniques et vous obtiendrez un crédit Kindle de 5 $ … pour plus de livres, essentiellement.

Il y a cependant une astuce à cet accord: vous devez Activer il. Il ne s’applique pas automatiquement au moment du paiement, alors assurez-vous de cliquer sur ce lien et d’activer l’accord avant de vous lancer dans une séance d’achat.

Bien sûr, il y a aussi des ventes sur les livres électroniques eux-mêmes. Par exemple, tous les romans de CS Lewis coûtent 2 $ l’unité, donc si vous avez toujours voulu lire The Chronicles of Narnia, c’est maintenant votre chance d’obtenir la série entière à bon marché. Comme toujours, il existe une quantité ahurissante d’eBooks en vente que vous pouvez également parcourir à votre guise.

Puisque personne n’a demandé, ce que j’aime faire pendant ces promotions, c’est ramasser un ou deux livres qui ne sont jamais en vente (en vous regardant, les romans Harry Potter et Witcher), puis travailler jusqu’à ce que les 20 $ dépensés pour le crédit. C’est juste un bonus pour moi de faire des folies sur certains romans que j’ai du mal à justifier autrement.

Les logiciels antivirus ont une histoire fragile, principalement en raison du coût élevé, des publicités intrusives, des logiciels espions et du talent à gâcher les ressources système. De nombreux programmes se sont améliorés dans tous ces domaines au fil du temps, comme Webroot, qui crée une application antivirus spécialement conçue pour les joueurs, qui offre 10 $ de réduction sur Amazon aujourd’hui. Vous bénéficierez d’une année complète de couverture pour un ordinateur à ce prix.

Webroot combine ses définitions et analyses approfondies des menaces avec une interface utilisateur légère, des analyses plus rapides et un optimiseur de système qui permet à votre système d’exploitation de fonctionner au mieux.

20 $

D’Amazon

11 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes un étudiant qui a besoin d’un accès à Internet pour suivre ses études, Comcast veut vous séduire avec une carte-cadeau Visa de 150 $. Tout ce que vous devez faire est de prouver que vous êtes un étudiant, et vous obtiendrez de l’argent gratuit tant que vous serez sur les forfaits Performance Starter + Internet, Choice TV Select Double Play ou Choice TV Select Double Play +. Notez que cette offre ne s’applique qu’aux étudiants qui ont été forcés de vivre hors campus. Ceux qui sont encore solidement ancrés dans la vie de dortoir ne doivent pas s’appliquer. L’accord est en vigueur jusqu’au 1er juin 2020.

Que vous aimiez la nourriture, les voyages, la mode, les fonctionnalités technologiques ou quoi que ce soit entre les deux, Amazon a un abonnement à un magazine numérique d’un an pour vous vendre pour aussi peu que 5 $. Vos options incluent Bon Apetit, Allrecipes, WIRED (bravo Alan!), Popular Mechanics et bien plus encore.

Il est fort probable que vous ayez du temps libre entre vos mains, alors pourquoi ne pas charger votre Kindle avec quelques magazines et apprendre de nouvelles recettes?

5 $

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

5 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

L’achat d’un nouvel ordinateur portable dans cette économie!?!?! Je ne pense pas. Back Market a ce que vous voulez, certifié rénové, respectueux de l’environnement et toujours carrément sexy. Et en ce moment, ils offrent 10 $ de réduction sur votre premier achat avec le code promo SPRING2020 pour célébrer leur nouvelle boutique dédiée au travail à distance.

Vous recherchez des recommandations éditoriales fiables des meilleurs ordinateurs portables? Vous pouvez vérifier avec Gizmodo (ouvrir le lien dans un nouvel onglet et revenir pls!). Ou, Back Market eux-mêmes ont organisé une liste d’ordinateurs portables plus anciens qui sont toujours aussi bons pour travailler à la maison. Leur choix numéro un est le MacBook Air (329 $), suivi de près par le Microsoft Surface (Pro 4; 379 $).

Envie d’économiser sur un Chromebook? Considérez le HP Chromebook 14 G1 (180 $). Et le dernier mais non le moindre est le Chromebook Lenovo N20-22, que vous pouvez obtenir pour seulement 80 $ en ce moment. Et si vous pensez que c’est un vol, attendez que vous entendiez parler de leur sélection de téléphones débloqués d’occasion. iPhone 8 pour 220 $? Galaxy Note 8 pour 251 $? Tous les 10 $ de rabais avec notre exclusivité SPRING2020 coupon.

Si vous cherchez à tuer le temps avant les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra, voyagez dans des donjons avec le Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX pour 50 $. Le spin-off de Pokemon n’est même pas encore sorti depuis un mois, et les titres Pokemon ne sont pas souvent en vente, alors profitez de cette offre d’Amazon pendant qu’il fait chaud!

Cet accord était en ligne sur Google Shopping lors de sa sortie, mais il fallait un code stupide pour l’activer. Avec Amazon, il vous suffit de cliquer sur acheter et d’attendre que le jeu vous soit expédié. Ça ne peut pas être plus simple que ça, non?

53 $

D’Amazon

17 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

À court de jeux vidéo pour jouer? Target vous a couvert! Cette semaine, ils organisent une vente où leur sélection de jeux vidéo est d’acheter deux, obtenez-en un gratuitement. Cela vous donne la possibilité de faire le plein de titres qui ne sont pas mis en vente trop souvent à prix réduit.

Bien sûr, la meilleure façon de profiter de cette offre est de ramasser trois titres de 60 $ qui viennent de sortir, ou leur prix est resté stable. Des jeux comme Grand Theft Auto V: Premium Edition ou Diablo III: Eternal Collection. Ou, vous pouvez aller dans l’autre sens et saisir trois jeux à 20 $ comme la collection LEGO Harry Potter, et avoir trois nouveaux titres à jouer pour seulement 40 $.

Cette vente couvre les titres PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, donc quelle que soit la console sur laquelle vous jouez, vous êtes prêt à partir!

Beaucoup d’entre nous ont plus de temps pour jouer, et plus de jeux pourraient signifier plus de matchs multijoueurs avec des amis ou des étrangers. Vous pouvez crier aux jeux vidéo tout ce que vous voulez, mais personne ne vous entendra sans casque approprié. Chez Dailysteals, vous pouvez en acheter un pour seulement 21 $ avec le code KJDSK.

Il existe plusieurs couleurs différentes. Je suis moi-même un peu amateur de la couleur bleue de la PlayStation 4, mais le casque sur le thème de Call of Duty semble correctement militariste.

Si vous souhaitez améliorer votre expérience avec la console Nintendo Switch, envisagez d’investir dans la manette Hori Split Pad Pro Demon X Machina. Beaucoup plus confortables que le Joy-Con standard, ces alternatives offrent des joysticks de taille standard et des boutons programmables en dessous.

Voici ce que Kotaku avait à dire:

Le contrôleur Grip est assez limité. Il ne possède pas de batterie interne, il ne peut donc être utilisé que lorsqu’il est connecté au commutateur. Il n’a ni capteur gyroscopique, ni caméra infrarouge, ni communication NFC ni vibration. Ce qu’il a, ce sont des boutons volumineux, de gros bâtons analogiques, un d-pad approprié et ce qui ressemble à un joli poids.

Hori a utilisé l’espace supplémentaire sur le contrôleur Grip pour ajouter un bouton programmable à l’arrière, qui peut être mappé à n’importe quel autre bouton du contrôleur.

À l’heure actuelle, il ne coûte que 41 $ et c’est le prix le plus bas jamais offert sur Amazon.

40 $

D’Amazon

718 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Préparez-vous à quitter ce monde et à vous évader dans un monde imprégné d’orques, de religieux et d’elfes: l’ensemble de démarrage D&D est en vente à 12 $ chez Amazon. Mieux encore, si vous allez être coincé à l’intérieur dans un avenir prévisible, vous pourriez aussi bien approfondir la tradition et débourser pour le kit Essentials, qui est également en vente, pour 16 $. Bien sûr, vous ne pourrez pas jouer avec vos amis en personne, vous pouvez au moins apprendre les règles et jouer à distance.

Qui savait que l’éloignement social pouvait inspirer de nouveaux passe-temps?

15 $

D’Amazon

409 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

12 $

D’Amazon

2812 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Razer fabrique certains des meilleurs claviers de jeu sur le marché, y compris ce clavier de jeu mécanique BlackWidow TE Chroma v2, qui ne coûte que 70 $. Vous pouvez choisir parmi trois types de commutateurs propriétaires Razer distincts: vert (tactile et cliquable), orange (tactile et silencieux) et jaune (linéaire et silencieux).

J’adore le fait que Razer comprend un repose-poignet magnétique pour vous garder confortable même pendant la course compétitive. Oh et, bien sûr, ce clavier sans dix touches brille dans tout l’éclairage Chroma RGB de Razer. C’est marrant!

70 $

D’Amazon

63 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il est de retour! À l’heure actuelle, Amazon et Target vendent l’épée Pokémon pour seulement 49 $. J’ai passé 75 130 heures sur Pokémon Sword, et je peux vous dire que c’est le jeu Pokémon que j’attends depuis des années. Et c’est un dollar de la meilleure offre que nous ayons vue sur ce jeu Nintendo Switch incroyablement bon.

$ 49

D’Amazon

1437 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vraiment, c’est le moment de nettoyer votre garde-robe au printemps. Pensez-y, tout le monde est coincé à l’intérieur sans personne pour impressionner. Naturellement, les offres vont être vraiment bon marché. Et avec notre code promo exclusif KINJA15, cela inclut la boutique Cashmere où vous pouvez obtenir le chandail de polo en cachemire pour hommes déjà réduit pour un rabais supplémentaire de 15%.

Normalement vendu pour 259 $, ceci plus le rabais de 67% déjà en place, ramène votre coût total à 110 $. Mais ce n’est pas tout. Jusqu’à minuit ce soir, vous pouvez économiser 40 à 50% sur tous les produits en cachemire, aucun code de paiement requis. Achetez des cardigans pour hommes, des manteaux en cachemire pour femmes, des écharpes, des jetés et des couvertures, et même des vêtements pour chiens en pur cachemire au cas où votre marionnette deviendrait moche.

Cette remise s’étend également aux articles en solde, comme le pull boyfriend décontracté mais chic pour femme pour 100 $ ou le sweat à capuche en cachemire pour homme pour 175 $. Maintenant, je ne suis pas un génie des mathématiques, mais cela ressemble à un vol.

Hub USB C 7 en 1 Aukey | 26 $ | Amazon | Coupez le coupon sur la page et utilisez le code promotionnel PCWW5MPOGraphic: Tercius Bufete

Utilisez votre ordinateur portable comme un pro absolu avec ce concentrateur USB 7-en-1 Aukey incroyablement abordable. Si vous constatez que les nouveaux ports de votre nouveau MacBook Pro ne sont pas assez polyvalents, cela permettrait de résoudre ce problème.

Pour 26 $, vous pouvez connecter une tonne de choses à votre ordinateur portable. Grâce à ce concentrateur, vous allez ajouter deux ports USB standard, un lecteur de carte micro-SD et SD et un port HDMI. Mieux encore, il offre un pass-through PD USB-C 100W.

Assurez-vous simplement de couper le coupon sur la page et d’utiliser le code promo PCWW5MPO à la caisse pour voir le prix de 26 $.

26 $

Depuis amazon Utilisez le code PCWW5MPO

365 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Précommander Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) | 50 $ | AmazonGraphic: Quentyn Kennemer

Comme c’est souvent le cas pour les nouveaux jeux, Amazon prélève 10 $ sur les précommandes de Cyberpunk 2077, l’ambitieux jeu en monde ouvert de CD Projekt Red, les créateurs du célèbre The Witcher 3: Wild Hunt. Votre total est de 50 $ avec l’offre, et cela vaut si vous achetez sur PlayStation 4, Xbox One ou PC.

Contrairement à Geralt de l’ancienne terre (et totalement fictive) de Rivia, Cyberpunk nous emmène dans un avenir pas si lointain où les bons et les mauvais gars sont attelés avec des améliorations cybernétiques. La vie va généralement bien jusqu’à ce qu’on découvre qu’il y a un composant prototypique qui accorde l’immortalité à celui qui l’a installé, et, bien sûr, tout l’enfer se déchaîne pour le sécuriser.

Cyberpunk 2077 devait initialement sortir ce printemps, mais il a depuis été reporté au 17 septembre 2020. Précommandez maintenant et Amazon vous offrira le prix le plus bas s’il retombe avant la date de sortie.

50 $

D’Amazon

744 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

50 $

D’Amazon

381 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

50 $

D’Amazon

252 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vente de chemise Tech | 35 $ ​​à 39 $ | JACHS NY | Utilisez le code promotionnel TECH à la caisse.

Habillez-vous pour impressionner tout le monde (à six pieds de distance) avec cette impressionnante vente de chemises techniques de JACHS NY. Utilisez le code promotionnel TECH à la caisse pour faire baisser le prix sur un certain nombre de boutons-poussoirs prêts pour le printemps à partir de 35 $.

JACHS affirme que son tissu ultra-extensible dans 4 directions est «conçu pour vous garder confortable et bouger avec vous. Les propriétés d’évacuation de l’humidité vous garderont au frais et au sec toute la saison. »

Bien que personne ne jugera à quoi vous ressemblez (compte tenu de … tout), cela ne fait jamais de mal d’être prêt avec un nouveau look lorsque vous êtes autorisé à accrocher à nouveau avec tous vos amis sympas.

L’anthropologie, comme vous le savez peut-être, est l’une de nos préférées, et en ce moment, elle débute tôt le week-end avec 50% de réduction sur les articles en vente déjà réduits. Magasinez des vêtements, de la maison et des meubles, des articles de grande taille, des petites, des chaussures et des accessoires, et * laisse échapper * la beauté et le bien-être.

C’est beaucoup de ventes dans un magasin qui s’adresse normalement avant tout au goût riche. Vous vous sentez militant en ce moment? Vous pouvez obtenir ce sweat camouflage badass, par exemple, pour seulement 20 $ à la caisse. Envie de vous détendre dans un lit confortable avec un bon livre et un éclairage d’ambiance? Pensez à associer cette bougie à 8 $ avec une couette de jardin en velours Helen Dealtry et un ensemble d’oreillers de couleur.

Quel que soit votre style ou vos préférences, vous trouverez forcément quelque chose pour vous dans la vente des articles à prix réduits pendant toute la fin de semaine d’Anthropologie. Commencez tôt et parcourez toutes les offres avant leur départ.

Vous ne pouvez peut-être pas voyager en ce moment, mais vous pouvez certainement marcher. Enfilez les bottines Chelsea «Huxley» de Rhodes Footwear – 176 $ à 22% de rabais. Déambulez sur le trottoir de votre quartier, à six pieds de la personne la plus proche, et regardez-les bouillonner d’envie alors que vous subissez votre transformation en l’enfant le plus cool de la ville.

Décrites par Huckberry elles-mêmes comme «le mélange parfait de style et de fonction», les bottes Huxley sont conçues pour le porteur de tous les jours qui cherche à arborer le look du week-end. Quand chaque jour est le week-end, cette chaussure de mousse de veau premium est confortable et durable, un peu comme ce que vous voudriez porter au parc pendant 30 minutes à une heure d’exercice alloué par jour.

C’est une très bonne journée pour être membre de REI Co-Op. À l’heure actuelle, les membres peuvent économiser 20% sur un article au prix fort et 20% supplémentaires sur un article REI Outlet avec le code promo MEMPERKS2020. Pour ce que ça vaut, le REI Outlet est la meilleure affaire ici, car ces produits sont déjà réduits et ces 20% offrent des piles en plus de cela.

L’adhésion à REI est nécessaire pour profiter de cette offre. Pas un membre? Un abonnement à vie est disponible pour seulement 20 $. C’est beaucoup, si l’on considère la fréquence des ventes de REI et tous ses avantages.

Cette vente dure jusqu’à la première semaine d’avril, vous avez donc le temps de faire le tour. Mais rappelez-vous, les meilleures choses disparaissent toujours tôt. Alors, procurez-vous le vôtre avant qu’un rando robuste et beau prenne vos affaires.

Mesdames, le printemps est là et l’été est juste derrière, alors c’est le moment idéal pour trouver votre nouveau look. PUR prend jusqu’à 35% de réduction sur tous les achats en fonction du montant que vous dépensez. Chaque commande obtient 20% de réduction avec le code SAVEMORE20. De là, les économies augmentent plus vous dépensez:

25% de rabais 50 $ ou plus (SAVEMORE2530% de rabais sur 75 $ ou plus (SAVEMORE30) 35% de réduction sur 100 $ ou plus (SAVEMORE35)

Votre argent pourrait aller plus loin avec la collection 4 en 1, qui propose des produits qui promettent de multiples avantages latéraux au-delà de la définition de votre ton parfait.

Besoin d’aide pour dormir? Pas de jugement ici. Heureusement pour vous, Amazon a baissé le prix d’une bouteille de 90 comprimés de comprimés à libération prolongée de mélatonine Natrol à 2 $ pour vous aider à attraper plus de Z.

Natrol dit que la mélatonine «vous aide à vous endormir plus rapidement, à rester endormi plus longtemps et à vous réveiller en vous rafraîchissant». Donc, toutes les bonnes choses.

2 $

D’Amazon

552 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

En fait, il est étonnant que n’importe qui puisse dormir profondément dans ces circonstances. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur cette bouteille particulière, donc vous ne perdrez pas le sommeil à cause de cela.

Besoin de plus d’espace? Vous économiserez beaucoup plus d’argent en achetant des disques durs mécaniques, mais si vous êtes prêt à vous engager dans un état solide à un niveau plus élevé, le moment est idéal pour mettre à niveau. Newegg a le disque SSD HP EX950 M.2 de 1 To pour 130 $. Vous ne sentez pas HP? Le palmarès de Western Digital en matière de fiabilité est inégalé, et son SSD WD Black M.2 1 To est également réduit avec le code promo EMCDEFM34, bien que vous paierez généreusement pour la sécurité de cette marque à un prix final de 180 $.

Ces disques SSD M.2 s’interfacent avec PCIe 3.0 x4 via une interface NVMe. Pour ceux qui ne parlent pas le klingon, cela signifie simplement qu’ils chargeront vos fichiers, vos jeux et votre système d’exploitation plus rapidement que n’importe quoi d’autre actuellement. Vous devrez cependant vous assurer que votre carte mère est compatible. Il vous suffit de chercher un emplacement M.2 et il y a de fortes chances que vous soyez prêt à partir.

Avec tellement plus de trafic à domicile à gérer, vous êtes probablement fatigué de balayer tous les excès de saleté et de poussière qui s’accumulent. Laissez Anker vous aider avec son aspirateur robot eufy Boost IQ 11S, qui a environ deux fois la puissance de son prédécesseur et se trouve sur Amazon avec une remise de 70 $ jusqu’à 180 $ en ce moment. Cela peut durer plus d’une heure et demie avant d’avoir besoin de se recharger, et vous n’avez même pas besoin de le toucher pour cela – le petit gars trouve son propre chemin vers la base de chargement, merci beaucoup.

250 $

D’Amazon

35 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Walmart est en train de nettoyer tous leurs coffrets cadeaux Ferrero Rocher et, bien sûr, vous devriez envisager d’en prendre quelques-uns. Vous avez deux options: une standard avec la noisette Ferrero Rocher que vous connaissez très bien pour 13 $ et celle avec du chocolat noir et de la noix de coco ajoutée pour 16 $. Personnellement, je pense que le nombre standard de 42 est la meilleure option. Je veux dire, pourquoi jouer avec la perfection?

Le mauvais côté? Walmart vous oblige essentiellement à en acheter deux (tragique, non?) Pour obtenir la livraison gratuite. Quoi qu’il en soit, c’est une excellente option.

Et, pour ce que ça vaut, je pense que j’en commanderai quelques-uns moi-même à envoyer à quelques amis pendant cette période de merde.

La saison des barbecues d’été se rapproche de plus en plus, il est donc peut-être temps d’investir dans un thermomètre à viande vraiment génial, et vous pouvez obtenir une rare réduction de 20% sur l’un des meilleurs aujourd’hui.

Nos lecteurs adorent le Thermapen car il affiche la température en 2 à 3 secondes, dispose d’une batterie de 3000 heures, est étanche et précis à 0,7 ° F.

Voici quelques lecteurs qui jaillissent dessus:

Thermapen Classic (ou vraiment n’importe lequel des Thermapens). Bar aucun le meilleur thermomètre pour la cuisine que j’ai jamais acheté – n’acceptez aucun substitut.

Un peu cher entre 70 $ et 120 $, mais j’utilise le mien depuis des années et des années, et il me donne toujours une lecture précise en moins de trois secondes. Eh bien, ça vaut le prix. Particulièrement excellent pour le grill. – les brûleurs

Sans aucun doute. Aucun autre thermomètre ne s’en approche. Je l’ai déjà dit sur Kinja que le Thermapen est le meilleur équipement de cuisine que j’aie jamais acheté. – le-retour-de-samba00

Ce modèle est en fait le nouveau Mk 4., qui contrairement au Thermapen classique comprend un écran rétro-éclairé, une meilleure étanchéité, une meilleure batterie et un capteur de mouvement qui le met automatiquement en veille et le réveille.

.