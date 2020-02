Creed 3 Lands King Richard Writer

Alors que Michael B. Jordan revient pour le troisième opus de Creed, un nouvel écrivain prendra les rênes narratives. Il a été confirmé que Zach Baylin mettra au point le nouvel ajout à la franchise.

En tant qu’écrivain, les crédits de Baylin incluent King Richard, qui devrait sortir en 2020, et un court-métrage avec une date de sortie inconnue. Le roi Richard met en vedette Will Smith dans le rôle principal et est un drame biographique suivant Richard Williams, le père et entraîneur des superstars du tennis Venus et Serena Williams.

Avec ces informations limitées sur l’écriture de Baylin, il est difficile de spéculer sur son opinion sur la franchise de boxe populaire. Son scénario pour King Richard a reçu des éloges de l’industrie cinématographique, cependant, puisqu’il s’est classé deuxième sur la liste noire annuelle de 2018, une enquête qui documente les opinions des professionnels du cinéma sur le scénario le plus apprécié qui n’a pas encore été produit.

Un réalisateur n’a pas encore été confirmé pour le film, et aucun autre détail de l’intrigue n’est connu. La date de début de production du film est également en suspens en ce moment. Jordan, qui joue Adonis Creed, devrait tourner un projet de David O. Russell encore sans titre, puis A Journal for Jordan de Denzel Washington, donc cela peut prendre un certain temps jusqu’à ce que nous obtenions Creed 3.

