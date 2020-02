Créer une nouvelle étude pour le développement du Kerbal Space Program 2

Le programme spatial Kerbal peut se développer avec un profil bas, mais cela ne signifie pas que le titre n’est pas un succès et qu’il est considéré comme ayant suffisamment de potentiel pour faire passer les choses au niveau suivant. Depuis que Take-Two Interactive a rencontré la proposition de simulation et d’exploration spatiale du studio mexicain Squad, la société a été étonnée et bien que le deuxième versement soit une réalité, bien que sans l’équipement d’origine, il ne fait aucun doute que l’attente est élevée, dans la mesure où qu’une étude spécifique a été créée pour prendre en charge le projet.

La division interactive et privée de Take-Two a indiqué que le développement du programme spatial Kerbal 2 s’orienterait vers une nouvelle étude récemment créée pour se concentrer sur ce projet, bien que le nom qu’il portera ne soit pas encore connu. Selon les informations, les créateurs les plus importants de l’équipe Star Theory déménageront dans le nouveau siège pour poursuivre le développement car le simulateur spatial est déjà considéré comme un projet qui doit être créé “chez soi”.

À cet égard, Michael Worosz, chef de la division privée, a déclaré: “L’ouverture de ce nouveau studio, dont le but est exclusivement dédié au développement continu du Kerbal Space Program, est un renforcement de notre promesse de fournir les meilleures expériences à nos fans et joueurs. pour Kerbal Space Program 2 et au-delà. “

Il convient de mentionner que pendant que Kerbal Space Program 2 est en cours de développement dans le cadre de cette nouvelle étude, l’équipe Squad continue de soutenir le premier versement.

Le programme spatial Kerbal 2 devrait arriver plus tard cette année ou au premier trimestre de 2021.

Source

