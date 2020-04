Créez un jeu Game Boy pour contrôler votre climatiseur

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

29/04/2020 14:58

Peu importe le nombre d’ensembles de Game boy vous avez joué, nous pouvons garantir que vous n’en avez pas vu de semblable. Après avoir reçu un Game Boy Color comme cadeau d’anniversaire, le développeur JinGen Lim de Singapour Il a décidé d’utiliser ce système d’une manière plutôt inhabituelle.

En plus d’avoir un processeur plus rapide et un écran couleur, le successeur du Game boy il dispose également d’un port infrarouge, et JinGen Lim Vous pensiez que ce serait une bonne idée de la transformer en télécommande pour le système de climatisation de votre maison.

Après avoir fait quelques recherches, ce développeur a réussi à trouver un jeu Impossible Mission capable d’enregistrer et de reproduire des signaux infrarouges. Cela a montré que la théorie de Game boy En tant que contrôle de la climatisation, cela pouvait fonctionner, et il a commencé à collecter les pièces nécessaires pour le développer.

Cependant, les choses ont commencé à se compliquer. JinGen Lim a dû comprendre comment obtenir le climatiseur pour reconnaître le signal de la Game boy, mais finalement il a pu le faire et voici à quoi ressemble le résultat final:

Excité de pouvoir contrôler mon climatiseur avec une GameBoy Color, en utilisant ma propre ROM! (Comment je l’ai construit: https://t.co/K1Rzhx0qbn) pic.twitter.com/wQGq3iMHQC – JinGen Lim (@jg_lim) 27 avril 2020

Via: GizModo

SEGA a lancé son label pour publier de la musique à partir de ses jeux vidéo

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.