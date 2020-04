Créez vos propres jeux sur Switch avec SmileBASIC 4, disponible la semaine prochaine

Le lancement la semaine prochaine sur Nintendo Switch est SmileBASIC 4, une application de programmation qui vous permet de jouer et de concevoir vos propres jeux sur la console.

Utilisant son propre langage de programmation «SmileBASIC», l’outil est facile à comprendre même pour les débutants. Il comprend divers matériaux et outils pour vous aider à vous lancer dans le développement et, une fois que vous avez terminé, vous pouvez télécharger vos jeux finis sur le serveur pour que d’autres puissent les vérifier.

Une édition antérieure de l’application a en fait fait son chemin vers 3DS il y a quelques années – nous en étions assez impressionnés à l’époque – et cette nouvelle version semble développer cela de manière assez significative. Consultez cette longue liste de fonctionnalités si vous êtes intéressé:

Le langage de programmation rapide et puissant “SmileBASIC 4” est installé

Prend en charge l’affichage haute résolution jusqu’à 1280×720 et 16,77 millions de couleurs

Grand écran graphique 2048×2048

Commandes de dessin telles que des lignes, des cercles et des remplissages

Composez avec une gamme complète de commandes sonores

Profitez pleinement des fonctionnalités de Joy-Con

Prend en charge divers Toy-Con

Le clavier et la souris USB peuvent être utilisés

Fonction de trace utile pour le débogage Matériaux, outils et exemples étendus qui prennent en charge la programmation

Guide pour les débutants du programme

Équipé de la fonction d’achèvement des mots clés dans l’aide de la commande et l’éditeur

Beaucoup de personnages et d’images d’arrière-plan pouvant être utilisés dans diverses scènes

Plus de 100 effets sonores et plus de 40 musiques de fond

Smile Tool (SE et le numéro de personnage peuvent être confirmés)

Outil de peinture (dessin de personnages et d’arrière-plans, création d’animations)

Exemples de programmes simples pour apprendre le BASIC

Exemples techniques de vérification des résultats d’exécution pour chaque commande

Échantillons de jeu qui montrent la structure réelle du jeu Partagez vos œuvres avec des utilisateurs du monde entier

Publiez vos œuvres sur le serveur avec des icônes et des descriptions

Téléchargez facilement des œuvres publiées par d’autres utilisateurs

Fonction d’évaluation qui vous permet d’envoyer “Like” à vos œuvres préférées

Les œuvres préférées peuvent être enregistrées dans le menu supérieur et démarrées immédiatement

Télécharger la version “SmileBASIC” Nintendo 3DS des programmes publics

Voici un aperçu de certains des écrans avec lesquels vous allez travailler:

Il sera disponible en téléchargement sur le Switch eShop à partir du 23 avril pour 19,99 £ / 24,99 $. Il vaut peut-être la peine de jeter un coup d’œil juste pour jouer aux créations d’autres utilisateurs, sans parler de créer vos propres jeux.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous intrigué par celui-ci? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.

