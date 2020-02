Crews of Rage est la dernière mise à jour gratuite de Sea of ​​Thieves et est maintenant disponible

Par Stephany Nunneley,

Rare a annoncé que la dernière mise à jour mensuelle de Sea of ​​Thieves, Crews of Rage, est maintenant disponible.

Les utilisateurs de Xbox One, PC et Xbox Game Pass peuvent désormais profiter de la dernière mise à jour gratuite de Mer de voleurs.

Crews of Rage introduit de nouvelles primes, trésors, voyages et ramène les joueurs à Devil’s Roar depuis la mise à jour Forsaken Shores.

Un nouveau type de coffre appelé Chests of Rage sera disponible, et les objets maudits peuvent exploser et attraper des navires en feu. On peut même être utilisé comme une arme ou un piège contre les équipages ennemis.

Le nouveau Bounty Voyages impliquera l’acquisition de ce nouveau coffre et son utilisation contre les hordes de squelettes. Vous remarquerez que les squelettes de la région Roar du diable auront un nouveau look. Appelés Ashen Skeletons, ils ne peuvent pas être détruits par le feu et «rendront la vie plus difficile» aux pirates qui préfèrent enflammer les choses.

La forteresse de Molten Sands est l’activité du fort, et est également située dans le Rocher du Diable. Ici, vous trouverez également des cendres cendrées enfermées dans un coffre cendré qui contiendra des cosmétiques spéciaux.

Si vous cliquez sur le lien vers Xbox Wire, vous pouvez en savoir plus sur la dernière mise à jour.

