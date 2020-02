Crikey! Ty The Tasmanian Tiger arrive sur Nintendo Switch le mois prochain

Une mise à jour des contributeurs Kickstarter de Krome Studios a révélé Ty le tigre de Tasmanie est en phase finale de test de contrôle de lot et sera lancé sur Nintendo Switch le 31 mars. Les versions PlayStation 4 et Xbox One devraient suivre cela.

Le jeu de plateforme 3D est sorti pour la première fois sur le GameCube et plusieurs autres plateformes en 2002 et a été lancé sur Kickstarter en août dernier. Il a été financé avec succès en moins d’une semaine et est livré avec de nombreuses améliorations (y compris des graphismes améliorés et de nombreux ajustements de qualité de vie). Voici un aperçu du jeu en action sur Switch:

