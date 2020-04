Crimes and Punishments gratuits sur Epic Games Store, Just Cause 4 la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 9 avril 2020 17:13 GMT

Epic Games Store propose gratuitement Sherlock Holmes: Crimes and Punishments cette semaine, et la semaine prochaine, vous pourrez récupérer Just Cause 4 pour nada.

Cette semaine, Epic Games Store propose deux jeux gratuits: Sherlock Holmes: Crimes and Punishments et Close to the Sun.

Dans Frogware, Sherlock Holmes: Crimes et punitions, vous incarnez le détective renommé et utilisez vos talents pour résoudre six cas de meurtres, de personnes disparues, de vols et certains vous mèneront dans le «royaume du fantastique».

Le jeu offre la possibilité de mener des enquêtes de la manière que vous choisissez.

Près du soleil est un jeu d’horreur-aventure à la première personne qui se déroule en 1897. Dans celui-ci, un navire «né de la vision de Telsa» est échoué dans les eaux internationales. Appelé Helios, c’est un «paradis pour les plus grands esprits scientifiques» et une utopie pour la recherche.

Dans le jeu, vous incarnez une journaliste nommée Rose Archer qui cherche sa sœur sur le navire. Vous découvrirez bientôt que tout n’est pas comme il semble, alors que le navire reste vide avec la «puanteur de la chair pourrissante» persistant dans la quarantaine mondiale peinte à travers l’entrée du navire. Terrifiant.

La semaine prochaine, le titre d’action amusante et fou d’Avalanche Just Cause 4 sera gratuit avec le jeu indépendant, Roues d’Aurelia.

Les jeux gratuits de la semaine dernière étaient Drawful 2, Gone Home et Runic’s Hob.

